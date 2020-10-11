快訊

大陸偵破數百起台灣間諜竊密案 央視：蔡政府大搞學術媒體情戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣女孩日 300人齊聚澎湖沙灘拼字「加油！」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
340人齊聚澎湖海灘拼出「PENGHU Girl GO！GO！GO！」字樣。圖／取自賴峰偉臉書
340人齊聚澎湖海灘拼出「PENGHU Girl GO！GO！GO！」字樣。圖／取自賴峰偉臉書

今天是台灣女孩日，澎湖各界在嵵裡海灘舉辦淨灘活動，澎湖科技大學學生與澎湖縣婦女會等單位人員合力在沙灘上拼字，300多人合力拼出「澎湖女孩加油」的英文文字，盼各界重視性平與女孩議題。

聯合國提倡男女平權，2011年起將每年10月11日訂為國際女孩日，台灣在2013年跟進，命名為「台灣女孩日」，宣導維護女孩生存權、身分權、就養權與就學權等權益。

今天上午，澎湖縣府社會處會同馬公市婦女會、澎湖科大在嵵裡海灘舉辦淨灘與宣導活動。縣長賴峰偉表示，女性擁有獨特的韌性及天賦，在各行各業展現不同面貌，縣府19個局處，目前有7位女性主管，女性主管比例超過3分之1，全國名列前茅。

社會處指出，今天舉辦活動為台灣女孩發聲，喚起民眾重視性平與女孩議題，另結合婦女團體進行公益淨灘，為澎湖縣環境與旅遊資源盡一分心力。

澎湖

相關新聞

聯合豐年節卡司堅強 梁文音、宋楚琳全是高雄原青

2020高雄聯合豐年節即將到來，10月17日將在捷運鳳山西站1號出口旁廣場登場。高市府原民會指出，今年舉辦「高雄豐潮－原...

台灣女孩日 300人齊聚澎湖沙灘拼字「加油！」

今天是台灣女孩日，澎湖各界在嵵裡海灘舉辦淨灘活動，澎湖科技大學學生與澎湖縣婦女會等單位人員合力在沙灘上拼字，300多人合...

甲仙小棧細說刺竹故事 先民將竹子放流二仁溪運送

台灣淺山山林與高山面貌不同，山林種植大面積刺竹，可當建築或工具材料，與台灣早期居民生活息息相關。林務局屏東林管處配合「2...

長春運動中心器材竟是簡體字說明 台中市府：已改

台中市南區長春國民運動中心試營運中，有民眾在網路爆料，使用的運動器材是大陸製，使用說明為簡體字「民眾一知半解」擔心操作不...

大林蒲遷村 宗祠盼市府成立專案處理

大林蒲面臨遷村，當地宗祠、廟宇何去何從也引發關注，張氏宗祠表示，張氏18代的傳承是大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落，如...

高雄市發5.7億重陽敬老禮金 百歲人瑞可領萬元

高雄市今年重陽節敬老禮金將自明天12日起開始發放，60至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1...

巡迴書展 益品書屋首次跨海前進馬祖

王品集團創辦人戴勝益成立、已舉辦15場全省巡迴書展的益品書屋首次挑戰跨海外島舉辦書展，前進到外島馬祖，為獨特歷史與文化背...

雙十連假最後一天 高雄市預計下午3點現收假車潮

雙十連假最後一天，高雄市交通局表示，今高雄市車流順暢，市區時速至少維持40公里，高速公路也未有塞車，預計下午3點後出現收...

台南煙火散場被批超卡 交通局：人潮確實超過預期

台南昨晚國慶煙火，安平小鎮擠進約50萬人潮，散場時將近約3小時才疏散人潮，有網友批評現場排隊秩序亂、上車點不夠，甚至有「...

車禍休養參加職訓 七年級生成離岸風電銲接師

七年級生徐悉騰因為一場突如其來的嚴重車禍，不得不暫停工作休養，跟朋友閒聊得知近年熱門的離岸風電產業有銲接師需求，也看好離...

空汙備戰！高雄駁二澄清湖壽山動物園將設空品維護區

秋冬空汙考驗來臨，高雄位於背風面擴散條件差，環保局備戰提出各項減汙政策。高雄市環保局表示，為降低行動汙染源，針對風景區澄...

周休玩樂趣／佛光山可食宿 在地小吃熱銷

佛光山不僅是宗教勝地，也提供朝山信徒食宿服務，館內都是現代化設備，餐廳供應素食，有套房及團體套房可選擇，住宿有附早餐。佛...

熱門新聞

淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

台中總站夜市今晚大停電 遊客摸黑繼續逛興致不減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。