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台灣女孩日 300人齊聚澎湖沙灘拼字「加油！」
今天是台灣女孩日，澎湖各界在嵵裡海灘舉辦淨灘活動，澎湖科技大學學生與澎湖縣婦女會等單位人員合力在沙灘上拼字，300多人合力拼出「澎湖女孩加油」的英文文字，盼各界重視性平與女孩議題。
聯合國提倡男女平權，2011年起將每年10月11日訂為國際女孩日，台灣在2013年跟進，命名為「台灣女孩日」，宣導維護女孩生存權、身分權、就養權與就學權等權益。
今天上午，澎湖縣府社會處會同馬公市婦女會、澎湖科大在嵵裡海灘舉辦淨灘與宣導活動。縣長賴峰偉表示，女性擁有獨特的韌性及天賦，在各行各業展現不同面貌，縣府19個局處，目前有7位女性主管，女性主管比例超過3分之1，全國名列前茅。
社會處指出，今天舉辦活動為台灣女孩發聲，喚起民眾重視性平與女孩議題，另結合婦女團體進行公益淨灘，為澎湖縣環境與旅遊資源盡一分心力。
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