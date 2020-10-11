甲仙小棧細說刺竹故事 先民將竹子放流二仁溪運送

台灣淺山山林與高山面貌不同，山林種植大面積刺竹，可當建築或工具材料，與台灣早期居民生活息息相關。林務局屏東林管處配合「2020甲仙芋筍節」活動，在甲仙小棧推出「漫步田寮與甲仙淺山生活」，讓民眾輕鬆親近淺高山的山林面貌。

甲仙芋筍節活動將在10月17、18日登場，甲仙小棧是由林務局甲仙分站舊宿舍整修而成，此次配合芋筍節活動，以展覽方式整理田寮、甲仙居民與淺山山林的密切關係。

山區刺竹是經濟作物，早年與田寮、內門等地居民交通息息相關，展場另展出刺竹製作的椅子、竹簍與籃子等各式生活器具。導覽志工指出，1950年代交通不發達，田寮居民會利用二仁溪放流至下游的白砂崙販售，約需要3至7天時間；雨季結束後，居民還會串連多艘竹筏通往下游，會與內門居民相約同天啟航，若遇河道淤積可以協力推舟。