長春運動中心器材竟是簡體字說明 台中市府：已改

台中市南區長春國民運動中心試營運中，有民眾在網路爆料，使用的運動器材是大陸製，使用說明為簡體字「民眾一知半解」擔心操作不當釀意外，市議員邱素貞希望市府協調廠商，將簡體字改為繁體字，避免造成誤解發生意外。市府運動局表示，已改為繁體字。

市府運動局表示，長春國民運動中心委託舞動陽光股份有限公司營運，公司採購的健身設備器材，是飛活運動行銷有限公司代理進口，所有器材皆經SGS、歐盟認證及ISO等國際檢驗合格，原廠標示原為簡體字，已調整為繁體說明。

南區退休劉姓教師指出，她看過原來的說明，但多是「圖示」但品牌名稱很明顯是簡體字，可能因此讓部分民眾覺得不妥。

台中市政府計畫新建10座國民運動中心，其中南區長春國民運動中心今年初完工，完成驗收、點交作業後由OT廠商進駐及開放供民眾試營運中。

網路「PTT鄉公所」有網友爆料，長春國民運動中心運動器材款式陽春，器材上印有「舒華」經查為大陸品牌、使用說明文字是簡體字，民眾抱怨有些地方根本看不懂，萬一操作不當發生意外，恐釀糾紛。邱素貞希望市府協調廠商，將簡體字改為繁體字。

議員邱素貞指出，長春國民運動中心委託OT廠商營運，於10月1日起至7日試營運期間，民眾投訴公園水景沒放水，灌木被踐踏，橋面地磚縫隙過大，溜冰場的扶手過高，已驗收但看起來沒完工，就開放民眾試用，她要求儘速改善，確保安全。

運動局指出，長春國運中心日前試營運期間，已聽取多方建議並持續調整配置，後續將視民眾使用情形，持續滾動調整，營造友善運動環境。