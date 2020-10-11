快訊

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村 宗祠盼市府成立專案處理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市大林蒲張氏宗祠盼市府成立專案處理宗祠遷建後續事宜。圖／立委賴瑞隆辦公室提供
高雄市大林蒲張氏宗祠盼市府成立專案處理宗祠遷建後續事宜。圖／立委賴瑞隆辦公室提供

大林蒲面臨遷村，當地宗祠、廟宇何去何從也引發關注，張氏宗祠表示，張氏18代的傳承是大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落，如今面臨迫遷，盼政府能以將心比心的態度處理遷村，成立專案處理大林蒲張問公宗祠遷建後續事宜。

大林蒲住商地一坪換一坪，日前立委賴瑞隆舉行大林蒲遷村座談會，有居民盼農地、廟宇及宗祠等也比照辦理。市長陳其邁當時表示，會針對廟宇、宗祠問題，向中央爭取經費，把補償處理好。

大林蒲張氏宗祠表示，大林蒲自從北邊開拓第二港口阻隔旗津與紅毛港、大林蒲道路的聯通，再加上東邊政府的十大建設，徵收了大林蒲農地成立小港工業區（中船、中鋼、大林煉油廠等國營事業），西邊又成立了南星計畫，讓以農、漁業為生的宗親，就此斷了生計。

張氏宗祠表示，青年學子每天至市區上學需繞過中鋼，多增加6公里路程，時間與金錢的損失向誰訴求？而大林蒲的宗親現狀，有能力的早已往高雄市區遷移。

張氏宗祠指出，張氏從來台始祖至今已300多年，歷經18代傳承為大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落。如今要面臨迫遷，雖不捨但會配合政府政策，惟盼政府能以將心比心的態度處理遷村事宜，盼市府能成立專案以處理宗祠遷建後續事宜。

市府表示，有關宗祠，本府會以專案討論，審慎規畫解決方案。

農地

延伸閱讀

反制共諜滲透 國防部完成軍官、眷屬逾七千人安全查核

駐胡志明辦事處盼台越復航 國慶奏四季紅解鄉愁

重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

柯文哲譏南部學校冷氣跳電 陳其邁：把話收回去

相關新聞

空汙備戰！高雄駁二澄清湖壽山動物園將設空品維護區

秋冬空汙考驗來臨，高雄位於背風面擴散條件差，環保局備戰提出各項減汙政策。高雄市環保局表示，為降低行動汙染源，針對風景區澄...

大林蒲遷村 宗祠盼市府成立專案處理

大林蒲面臨遷村，當地宗祠、廟宇何去何從也引發關注，張氏宗祠表示，張氏18代的傳承是大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落，如...

高雄市發5.7億重陽敬老禮金 百歲人瑞可領萬元

高雄市今年重陽節敬老禮金將自明天12日起開始發放，60至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1...

巡迴書展 益品書屋首次跨海前進馬祖

王品集團創辦人戴勝益成立、已舉辦15場全省巡迴書展的益品書屋首次挑戰跨海外島舉辦書展，前進到外島馬祖，為獨特歷史與文化背...

雙十連假最後一天 高雄市預計下午3點現收假車潮

雙十連假最後一天，高雄市交通局表示，今高雄市車流順暢，市區時速至少維持40公里，高速公路也未有塞車，預計下午3點後出現收...

台南煙火散場被批超卡 交通局：人潮確實超過預期

台南昨晚國慶煙火，安平小鎮擠進約50萬人潮，散場時將近約3小時才疏散人潮，有網友批評現場排隊秩序亂、上車點不夠，甚至有「...

車禍休養參加職訓 七年級生成離岸風電銲接師

七年級生徐悉騰因為一場突如其來的嚴重車禍，不得不暫停工作休養，跟朋友閒聊得知近年熱門的離岸風電產業有銲接師需求，也看好離...

周休玩樂趣／佛光山可食宿 在地小吃熱銷

佛光山不僅是宗教勝地，也提供朝山信徒食宿服務，館內都是現代化設備，餐廳供應素食，有套房及團體套房可選擇，住宿有附早餐。佛...

周休玩樂趣／佛陀館看大佛 大樹農村之旅

高雄市佛光山全球知名，尤其佛陀紀念館開館後，遊客絡繹不絕。當地為高屏溪畔的大樹區，多年來已發展出多處休憩景點，可讓遊客享...

各行各業／玻璃新玩藝 微波爐燒製作品

玻璃在常民生活再平凡也不過，經過巧思創作也能展現出琉璃般的不凡價值。20多年前從建材玻璃入行的陳宗漢，一路不斷研發，由工...

六龜泡湯客滿 未合法業者扼腕

天氣轉涼與安心旅遊補助奏效，近來高市六龜溫泉區湧入人潮，寶來、不老溫泉區遊客眾多，不過，受限於六龜溫泉區尚未合法化，多數...

六龜非法溫泉 公、私地分開處理

高雄六龜溫泉區業者爭取合法化20年，過程緩慢，目前多數業者未合法化。六龜觀光休閒協會指出，六龜非法溫泉區朝國有土地與私人...

熱門新聞

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

台南施放國慶煙火 高雄也實施交通疏導

南迴金峰鄉終於有超迷你超商！部落村民：有總比沒有好

生日快樂！ 國慶日苗栗迎來7個國慶寶寶

10金釵比基尼泳衣 淨灘祝賀國家生日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。