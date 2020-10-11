大林蒲遷村 宗祠盼市府成立專案處理

大林蒲面臨遷村，當地宗祠、廟宇何去何從也引發關注，張氏宗祠表示，張氏18代的傳承是大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落，如今面臨迫遷，盼政府能以將心比心的態度處理遷村，成立專案處理大林蒲張問公宗祠遷建後續事宜。

大林蒲住商地一坪換一坪，日前立委賴瑞隆舉行大林蒲遷村座談會，有居民盼農地、廟宇及宗祠等也比照辦理。市長陳其邁當時表示，會針對廟宇、宗祠問題，向中央爭取經費，把補償處理好。

大林蒲張氏宗祠表示，大林蒲自從北邊開拓第二港口阻隔旗津與紅毛港、大林蒲道路的聯通，再加上東邊政府的十大建設，徵收了大林蒲農地成立小港工業區（中船、中鋼、大林煉油廠等國營事業），西邊又成立了南星計畫，讓以農、漁業為生的宗親，就此斷了生計。

張氏宗祠表示，青年學子每天至市區上學需繞過中鋼，多增加6公里路程，時間與金錢的損失向誰訴求？而大林蒲的宗親現狀，有能力的早已往高雄市區遷移。

張氏宗祠指出，張氏從來台始祖至今已300多年，歷經18代傳承為大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落。如今要面臨迫遷，雖不捨但會配合政府政策，惟盼政府能以將心比心的態度處理遷村事宜，盼市府能成立專案以處理宗祠遷建後續事宜。

市府表示，有關宗祠，本府會以專案討論，審慎規畫解決方案。