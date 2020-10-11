韓流持續發燒！高市圖與姊妹市韓國大田市圖互贈好書

防疫期間高雄市立圖書館仍致力推動國際文化交流，10月起與姊妹市韓國大田市立圖書館互贈出版品，交流文史、繪本、語言及文學相關書籍，希望提供更多元的圖書資源給台、韓雙方讀者。

高市圖館長潘政儀指出，近年韓國流行文化深受台灣人所喜愛，市圖總館從2014年開館以來，就與姊妹市韓國釜山市金井圖書館贈書交流，現在更進一步與同為姊妹市的韓國大田市圖相互贈書，希望透過持續的文化交流，讓韓國讀者有機會能接觸台灣出版的優良圖書與繪本，並更認識高雄，同時也引進更多的韓國出版品至高市圖典藏，造福對韓文資料有需求的讀者。

大田市位於韓國中部，是韓國科技中心，凝聚許多外籍工程師家庭進駐，因此大田市立圖書館設有專門為多元文化家庭的語言及文化學習的空間，另外也定期舉辦多元文化家庭節目，通過閱讀活動讓當地外國人及本地居民彼此更融入交流。

潘政儀說，高市圖也一直以相同的理念推動並提供多元族群豐富的圖書資源。此次贈書籌備也延續著對於在地文學以及多元文化發展的重視，其中包含今年9月才剛亮相的「雄愛讀冊」，其他贈書挑選優質文學作品，如打狗鳳邑文學獎得獎作品集、高雄青年文學獎得獎作品集等共85冊書籍。

嫁來高雄10年的韓國媽媽郭愉怡，經常帶孩子到鼓山分館閱讀及寫功課，為分享更多韓國文化給高雄讀者，去年她曾捐贈數百本韓文圖書給鼓山分館，看到自己捐贈的書能被更多讀者閱讀感到非常欣慰，表示等這次韓國贈書抵達後，會常常來參觀。