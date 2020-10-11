快訊

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

韓流持續發燒！高市圖與姊妹市韓國大田市圖互贈好書

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
讀者們在高市圖鼓山分館分享台韓贈書交流喜悅。圖／高市圖提供
讀者們在高市圖鼓山分館分享台韓贈書交流喜悅。圖／高市圖提供

防疫期間高雄市立圖書館仍致力推動國際文化交流，10月起與姊妹市韓國大田市立圖書館互贈出版品，交流文史、繪本、語言及文學相關書籍，希望提供更多元的圖書資源給台、韓雙方讀者。

高市圖館長潘政儀指出，近年韓國流行文化深受台灣人所喜愛，市圖總館從2014年開館以來，就與姊妹市韓國釜山市金井圖書館贈書交流，現在更進一步與同為姊妹市的韓國大田市圖相互贈書，希望透過持續的文化交流，讓韓國讀者有機會能接觸台灣出版的優良圖書與繪本，並更認識高雄，同時也引進更多的韓國出版品至高市圖典藏，造福對韓文資料有需求的讀者。

大田市位於韓國中部，是韓國科技中心，凝聚許多外籍工程師家庭進駐，因此大田市立圖書館設有專門為多元文化家庭的語言及文化學習的空間，另外也定期舉辦多元文化家庭節目，通過閱讀活動讓當地外國人及本地居民彼此更融入交流。

潘政儀說，高市圖也一直以相同的理念推動並提供多元族群豐富的圖書資源。此次贈書籌備也延續著對於在地文學以及多元文化發展的重視，其中包含今年9月才剛亮相的「雄愛讀冊」，其他贈書挑選優質文學作品，如打狗鳳邑文學獎得獎作品集、高雄青年文學獎得獎作品集等共85冊書籍。

嫁來高雄10年的韓國媽媽郭愉怡，經常帶孩子到鼓山分館閱讀及寫功課，為分享更多韓國文化給高雄讀者，去年她曾捐贈數百本韓文圖書給鼓山分館，看到自己捐贈的書能被更多讀者閱讀感到非常欣慰，表示等這次韓國贈書抵達後，會常常來參觀。

韓文教師陳喬筑表示，高市圖擁有的韓文館藏可作為教學資源，對學習韓文相當有助益，會推薦學生多來利用。讀者林永鎬說，國際交換贈書是很值得推廣的事，期待台灣與韓國的官方及民間單位能有更多長期的串聯合作，交流彼此資源，創造更大的效益。

讀者們在高市圖鼓山分館分享台韓贈書交流喜悅。圖／高市圖提供
讀者們在高市圖鼓山分館分享台韓贈書交流喜悅。圖／高市圖提供

韓國 圖書館 語言

延伸閱讀

北市斥資1.4億元 4年完成35校圖書館優化

國慶俏麗短髮韓裔主持人魯水晶引熱議 網揭是談話性節目班底

BTS防彈少年團風靡全球仍然難逃兵役 韓男要免役難過登天？

韓國新冠肺炎新增69例 11日公布新防疫方案

相關新聞

空汙備戰！高雄駁二澄清湖壽山動物園將設空品維護區

秋冬空汙考驗來臨，高雄位於背風面擴散條件差，環保局備戰提出各項減汙政策。高雄市環保局表示，為降低行動汙染源，針對風景區澄...

大林蒲遷村 宗祠盼市府成立專案處理

大林蒲面臨遷村，當地宗祠、廟宇何去何從也引發關注，張氏宗祠表示，張氏18代的傳承是大林蒲年代最悠久，也是最大群聚部落，如...

高雄市發5.7億重陽敬老禮金 百歲人瑞可領萬元

高雄市今年重陽節敬老禮金將自明天12日起開始發放，60至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1...

巡迴書展 益品書屋首次跨海前進馬祖

王品集團創辦人戴勝益成立、已舉辦15場全省巡迴書展的益品書屋首次挑戰跨海外島舉辦書展，前進到外島馬祖，為獨特歷史與文化背...

雙十連假最後一天 高雄市預計下午3點現收假車潮

雙十連假最後一天，高雄市交通局表示，今高雄市車流順暢，市區時速至少維持40公里，高速公路也未有塞車，預計下午3點後出現收...

台南煙火散場被批超卡 交通局：人潮確實超過預期

台南昨晚國慶煙火，安平小鎮擠進約50萬人潮，散場時將近約3小時才疏散人潮，有網友批評現場排隊秩序亂、上車點不夠，甚至有「...

車禍休養參加職訓 七年級生成離岸風電銲接師

七年級生徐悉騰因為一場突如其來的嚴重車禍，不得不暫停工作休養，跟朋友閒聊得知近年熱門的離岸風電產業有銲接師需求，也看好離...

周休玩樂趣／佛光山可食宿 在地小吃熱銷

佛光山不僅是宗教勝地，也提供朝山信徒食宿服務，館內都是現代化設備，餐廳供應素食，有套房及團體套房可選擇，住宿有附早餐。佛...

周休玩樂趣／佛陀館看大佛 大樹農村之旅

高雄市佛光山全球知名，尤其佛陀紀念館開館後，遊客絡繹不絕。當地為高屏溪畔的大樹區，多年來已發展出多處休憩景點，可讓遊客享...

各行各業／玻璃新玩藝 微波爐燒製作品

玻璃在常民生活再平凡也不過，經過巧思創作也能展現出琉璃般的不凡價值。20多年前從建材玻璃入行的陳宗漢，一路不斷研發，由工...

六龜泡湯客滿 未合法業者扼腕

天氣轉涼與安心旅遊補助奏效，近來高市六龜溫泉區湧入人潮，寶來、不老溫泉區遊客眾多，不過，受限於六龜溫泉區尚未合法化，多數...

六龜非法溫泉 公、私地分開處理

高雄六龜溫泉區業者爭取合法化20年，過程緩慢，目前多數業者未合法化。六龜觀光休閒協會指出，六龜非法溫泉區朝國有土地與私人...

熱門新聞

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

台南施放國慶煙火 高雄也實施交通疏導

南迴金峰鄉終於有超迷你超商！部落村民：有總比沒有好

生日快樂！ 國慶日苗栗迎來7個國慶寶寶

10金釵比基尼泳衣 淨灘祝賀國家生日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。