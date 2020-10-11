高雄市發5.7億重陽敬老禮金 百歲人瑞可領萬元

高雄市今年重陽節敬老禮金將自明天12日起開始發放，60至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元。今年預估有46萬7676位長輩可領到禮金，發放金額達5億6976萬9000元。

高雄市社會局表示，重陽敬老禮金發放對象，為民國44年12月31日（含）前出生，今年6月30日以前即設籍高雄市，且9月25日以前戶籍皆未曾遷出的長輩。禮金將由各區公所於10月12日至10月31日，派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶。

符合資格的長輩若因故沒有收到禮金，可自11月2日至12月31日至高雄市政府社會局老人福利科補領，補領時需攜帶長輩個人身分證及私章，若為代領，代領人亦須帶身分證、印章，逾期將不予補發。

社會局呼籲，為避免歹徒假借重陽節敬老禮金名義進行詐騙，提醒長輩領取敬老禮金時，會由里幹事或里長驗證長輩本人身分證、印章才能領取。如為金融機構轉帳者，則由社會局直接匯入長輩帳戶。如有接到不明電話詢問敬老禮金領取問題，可與戶籍地區公所或社會局老人福利科3368333轉2441聯絡查證。