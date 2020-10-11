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巡迴書展 益品書屋首次跨海前進馬祖

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

王品集團創辦人戴勝益成立、已舉辦15場全省巡迴書展的益品書屋首次挑戰跨海外島舉辦書展，前進到外島馬祖，為獨特歷史與文化背景的離島居民與學童，提供前所未見的閱讀新視野，一覽世界美味書籍。

益品書屋表示，本次書展特別克服運輸上的困難，將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，以海運方式耗時二天一夜運送到馬祖，除獲得連江縣長劉增應的大力支持外，縣府還特別將書展安排在馬祖最大鄉南竿的文化局圖書館，也是馬祖首次舉辦世界餐飲類書籍大集合。

益品書屋指出，馬祖雖是離島且觀光立縣，人口數僅約1.3萬人，但劉增應在文化、創作與閱讀推廣上努力不懈，連江縣四鄉五島共六座圖書館，近年推廣親子共讀與分齡閱讀等多元學習，成果不凡，本次與益品書屋攜手跨海書展，希望藉此提升居民閱讀風氣與擴展民眾視野。

益品書屋也說，在本次書展中，益品書屋彙集各國餐飲類書籍，讓閱讀感覺特別輕鬆愉悅外，更與馬祖許多特色餐點如紅糟、麵線與米醋老酒等在地美食特產相呼應，希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓居民與學子有機會，接觸世界精彩有趣的餐飲類書籍，除獲得一般餐飲方面的訊息外，更可以吸收專業知識，甚至可以成為容易創業的餐飲業奠下基礎。

益品書屋指出，本次書展集結益品書屋台中與台北二館，將近7000冊書籍中精選出的400冊，是烹調和創意的大集合，匯聚世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理，不論是一般人的家常手藝，或是高階的專業技能，都是各式廚藝的大聚集，是難得一見的特色書展。此次在馬祖南竿展期為四周，自10月14日至11月10日，共計27天。

馬祖 圖書館 南竿

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