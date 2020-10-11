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台南煙火散場被批超卡 交通局：人潮確實超過預期

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南國慶焰火湧入50萬人潮，接駁車站滿滿都是人。圖／取自網路
台南國慶焰火湧入50萬人潮，接駁車站滿滿都是人。圖／取自網路

台南昨晚國慶煙火，安平小鎮擠進約50萬人潮，散場時將近約3小時才疏散人潮，有網友批評現場排隊秩序亂、上車點不夠，甚至有「正義哥」因為覺得不公而以身攔車，現場一度混亂。

台南市交通局局長王銘德表示，最主要是湧進的人潮超過原來的規畫，散場時都擠進接駁點，再加上接駁車卡在車陣中，最初的一小時確實是疏運效果不佳，但馬上加派人力，並臨時增加上車點，後來就比較順暢。

昨天接駁車的司機相當辛苦，但由於遊客等候的時間久，失去耐心，有人不斷拍打車子， 或是向司機怒罵，不過也有網友為主辦單位說話，「這麼多人、這麼多車，如果怕等，就不要湊熱鬧到現場阿，在家裡也能看直播的煙火，台灣人就是很奇怪，愛擠又愛嫌」。

還有一名網友在臉書粉專上表示她的丈夫是司機，不僅接完客人已經半夜，過程中還有很多人拿食物上車，又把飲料等倒在地上，她的丈夫送完遊客，還要清掃車子，回到家都快天亮，「大家將心比心，要有公德心」。

網友說，「這次台南回程接駁車我越排越生氣，動線有夠亂，後到的人竟然可以先上車，超級不公平。我們8點半煙火一結束，馬上走過去排了，等到最後11點才坐上車」、「屏東燈會做得比較好，好的方式為何沒有延續呢？」

王銘德表示，事前就有到屏東取經，規畫了兩個多月，但屏東的情況比較不同，因為人潮不會在瞬間湧出。原本也是有規畫公車專用道，但散場之初很多汽、機車闖入專用道，後來警方發現協助攔阻，才讓專用道發揮作用。

此外，現場是在下午2時之後才管制汽車進入，但安平是景點，一早就有很多遊客進入，沒辦法管制到，散場數萬輛車子湧出，未來可能要再把管制時間提早，以接駁車協助。

台南國慶焰火湧入50萬人潮，散場時車潮看不到盡頭。圖／取自網路
台南國慶焰火湧入50萬人潮，散場時車潮看不到盡頭。圖／取自網路

屏東 台灣人 國慶 煙火秀

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