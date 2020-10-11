車禍休養參加職訓 七年級生成離岸風電銲接師

七年級生徐悉騰因為一場突如其來的嚴重車禍，不得不暫停工作休養，跟朋友閒聊得知近年熱門的離岸風電產業有銲接師需求，也看好離岸風電前景，便拄著拐杖克服腳傷行動不便，參加為期6個月的勞動部高屏澎東分署「產訓合作銲接班」。因為學習態度積極，受訓期間實務訓練表現良好，現在腿傷好了，結訓後順利獲公司留用成為銲接技師。

徐悉騰說，原本在食品公司擔任機械維修員，107年因車禍需長期休養而離職。養傷期間一直很擔心傷好了後，還能找什麼工作？結果聽朋友提起政府推動風力發電，有銲接人力需求，想想自己有機械機礎，因此決定培養銲接專長，作為日後回歸職場的準備。

「那時去參加銲接職訓，還拄著拐杖一跛一跛的呢！」徐悉騰說，職訓初期，由於車禍時的傷還沒完全康復，行動不方便，也拖慢了學習進度，比其他學員學得慢，還好高屏澎東分署有無障礙設施設備讓他能順利學習，加上職訓師呂建瑩及學員們貼心協助，終於順利完成6個月的訓練課程，身體也慢慢復原。

徐悉騰後來不僅趕上其他學員進度，學習到銲接技術，並取得了半自動電銲、一般手工電銲2張證照。結訓之後因身體狀況恢復，也順利的進入興達港成為離岸風電的銲接技師。他很感謝勞動部高屏澎東分署的培育，不僅能在受傷、行動不便的期間能學習到一技之長，結訓後還順利找到工作穩定就業。