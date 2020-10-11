空汙備戰！高雄駁二澄清湖壽山動物園將設空品維護區

秋冬空汙考驗來臨，高雄位於背風面擴散條件差，環保局備戰提出各項減汙政策。高雄市環保局表示，為降低行動汙染源，針對風景區澄清湖、壽山動物園及駁二藝術特區，規畫空氣品質維護區，已於9月召開協商會，年底前送審，趕在明年初正式上路，未來柴油車或機車必須符合排氣標準才能進入這些區域。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市的空汙來源多樣，固定汙染源、移動汙染源與逸散源，各占約三分之一。為改善空氣品質，環保局已執行興達電廠停機減煤、鍋爐改燒天然氣、高雄港全面改用低硫油、老舊機車汰換等。新的空汙防制策略，將朝提升空氣品質、降低居家環境異味、守護市民健康三大面向。

高雄市環保局曾依高雄市環境維護管理自治條例，劃設澄清湖與高雄港區為「低汙染運具示範運行區」。環保署在今年初公布空品區劃設原則，要求地方政府依空汙法重新劃設送中央審查後公告。環保局空噪科長黃家俊表示，為降低移動汙染源，針對風景區澄清湖、壽山動物園及駁二藝術特區，及柴油車進出頻繁的高雄港，規畫空氣品質維護區，已於9月召開協商會，其中風景區部分將於年底前送審，希望明年初正式上路。

黃家俊說，修正的空汙法新增第40條劃設空氣品質維護區的法條，立法原意是對於空氣品質亟需維護的地區，透過劃設為空氣品質維護區，限制或是禁止移動汙染源進入。所謂空氣品質亟需維護地區，分為三類：一類是風景區、中小學校：風景區是為維護本來就好的空氣品質，不惡化；中小學校是為保護小小孩或是青春期發育中的青少年。另一類是觀光景點，像是駁二、壽山動物園：為數不少的柴油大客車會載遊客前往，若未有效管制排氣，造成觀光景點空氣品質惡化。再一類像是港區、工業區：有大量柴油大貨車進出提貨，造成空氣品質惡化，需透過排氣管制，改善空氣品質。

黃家俊表示，高雄市府先選擇澄清湖風景區與駁二、動物園觀光景點，之後會擴及港區及工業區，最後是中小學校。