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高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國慶連假第二天晚間，從高雄駁二上下輕軌的人數即可看出駁二聚集了相當多人潮。記者楊濡嘉／攝影
國慶連假第二天晚間，從高雄駁二上下輕軌的人數即可看出駁二聚集了相當多人潮。記者楊濡嘉／攝影

去年國慶日，高雄市前市長韓國瑜團隊舉辦隆重的升旗典禮，今年國慶日，市長陳其邁團隊沒有舉辦，氣氛與去年截然不同。陳其邁晚間到駁二藝術特區了解「KOSMOS體感重裝部隊」舉辦情形及觀賞滅火器樂團表演時說，國慶本來就是普天同慶，大家開心健走、欣賞音樂會，會讓大家對城市和土地更有感情。

國慶連假在駁二藝術特區舉辦的「KOSMOS體感重裝部隊」活動，原來是高雄市政府慶祝國慶的方式之一，陳其邁認為那些批評高雄市沒有舉辦國慶升旗的人應該到駁二看看，國慶連假期間，很多年輕人、家長帶著子女到駁二參加體感體驗，早上市府也有舉辦健走，晚上有滅火器樂團等的演唱會，都是大家喜歡的活動。

「國慶本來就是普天同慶，大家開開心心；用這種方式會讓大家對我們的城市和土地更有感情。」陳其邁看到駁二藝術特區今晚湧入人潮，不管經發局舉辦的體感科技體驗、市集和戶外音樂演出，或駁二各項展演，都有絡繹人潮參加，認為這也是慶祝國慶的方式。

今晚駁二的人潮比昨天多，公園的汽機車停車場一直滿位，等候進入停車場的汽車排到接近輕軌的地方，周邊道路壅塞，交通警察、義交等在路口疏散車流。

慶祝國慶有許多方式，高雄市長陳其邁認為市府今年在駁二舉辦許多活動讓民眾開心參加，也是很好的方式。記者楊濡嘉／攝影
慶祝國慶有許多方式，高雄市長陳其邁認為市府今年在駁二舉辦許多活動讓民眾開心參加，也是很好的方式。記者楊濡嘉／攝影
高雄駁二藝術特區雙十連假期間湧入很多民眾參觀各項活動，市長陳其邁認為這也是慶祝國慶的方式。記者楊濡嘉／攝影
高雄駁二藝術特區雙十連假期間湧入很多民眾參觀各項活動，市長陳其邁認為這也是慶祝國慶的方式。記者楊濡嘉／攝影

國慶 駁二 陳其邁

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