這裡最愛國！國慶日金門主要街道全都插滿國旗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是國慶日，金門的主要街道都插滿著國旗，行走在插滿國旗的街道上，感覺人都變的超熱血。記者蔡家蓁／攝影
今天是國慶日，金門的主要街道都插滿著國旗，行走在插滿國旗的街道上，感覺人都變的超熱血。記者蔡家蓁／攝影

今天是國慶日，全國掛國旗最多的地方在這裡！每年國慶日，金門的主要街道幾乎都會懸掛國旗，包括金城、金湖與金沙鎮等地的主要道路，幾乎家家都會懸掛國旗慶祝國慶，形成一片旗海，非常壯觀美麗，金城鎮長李誠智表示，考慮將原本只懸掛國旗一個月，延長到年底。

雙十國慶，走在金城鎮的主要街道，包括民族、北堤、民生路與模範街等地，都會看到旗海飄飄，到處是國旗的景象，熱門景點模範街更是如此，青天白日滿地紅的國旗隨風飄舞，讓來往民眾感受國慶喜慶氣氛，不少遊客也應景拍照打卡。

金城鎮的模範街，昔日整條街兩側分別插滿一整排五星旗和青天白日滿地紅國旗，被笑說是「一邊一國」，但也成功創造話題，但今年元旦「反滲透法」上路後，當初倡議插五星旗的發想人陶藝家王明宗擔心被誤會是「為匪宣傳」，早已把五星旗連夜拔除，讓這「旗」景頓時消失。

李誠智表示，原本國旗懸掛式都是從10月1日開始，為期一個月，但他與同仁討論後覺得，可以朝懸掛到年底，希望可以深化大家對國家的認同感，或許也是很好的觀光宣傳。

而金湖鎮中正路、復興路、自強路、林森路，從山外車站起沿路的商家，今天也都懸掛國旗，形成一片旗海，金湖鎮長陳文顧與新市里長吳志成一早到商店國旗街感受歡樂氣氛；陳文顧表示，眼前一間間的商店街，隨風飄揚的國旗，彷彿又回到50年代的新市商街，許多軍人來回穿梭的場景。

他認為，尤其近來中共軍機擾台，兩岸軍事緊張之際，位於最前線的大、小金門戰地，應更團結、更有愛國心、更愛金門自由的這片土地；他也感謝楊鎮浯縣長大力支持提供國旗，及新市街道約200家商家自動自發懸掛國旗，很多旅客看到一片國旗海非常感動、開心，也有旅客稱很久沒看到這樣壯觀的國旗街了，希望大家的愛國心也能帶動商圈觀光人潮。

金湖鎮的中正路、復興路等道路沿路的商家，今天也都懸掛國旗慶祝國慶，形成一片旗海，金湖鎮長陳文顧表示，眼前隨風飄揚的青天白日滿地紅國旗，彷彿又讓我們一起回到50年代當時新市商街，許多軍人來回穿梭的場景。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮的中正路、復興路等道路沿路的商家，今天也都懸掛國旗慶祝國慶，形成一片旗海，金湖鎮長陳文顧表示，眼前隨風飄揚的青天白日滿地紅國旗，彷彿又讓我們一起回到50年代當時新市商街，許多軍人來回穿梭的場景。圖／金湖鎮公所提供

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