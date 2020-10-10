懷念故居溫暖 眷村女兒黎明珍爭取重返並發揚「光」大

曾遭美軍轟炸的高雄市建業新村黎熾光故居，黎家兒女在各地開枝散葉多年，為重拾溫暖記憶，申請重新入住，並取名為「光之院子」紀念亡父，今午黎家人在知名大提琴家范宗沛琴音中歡喜入厝，女兒黎明珍說，自家故居希望能永續經營，成為藝術家駐點創作處所，讓大家重新領略眷村文化之美。

黎熾光故居經女兒黎明珍及她丈夫王子亦奔波張羅，循高雄市文化局「以住代護」計畫申請重新住回，在建業新村886住戶中，是唯一回歸的原住戶。

黎明珍從事公關業，王子亦是設計師，夫妻為一圓重返故居夢想，斥資近300萬將已殘破傾頹的舊居重新改建，取名「光之院子」。選擇國慶日「入厝」，親友及黎明珍國小同學齊祝賀，大提琴家范宗沛成為「光之院子」開張的表演嘉賓，演奏國旗歌，現場人士激情泛淚。

黎明珍說，當年這處老宅共住一家10口，哥哥新婚沒處住，在側院增建新房，她指著客廳的瓷磚地板笑說，這是我的床，地板冰冰涼涼的，夏天她都在上頭滾來滾去。

她說，他們家在國民政府時期建成軍醫院，民國50年才由父親以18萬元購下，黎家三代含舅舅共10口人住在此地，房宅充滿回憶，當時軍方要收回土地，約120戶拒領自行搬遷補助成為釘子戶，他們是其中之一。

建業新村的住戶不乏海軍將領後代，黎熾光故居旁還住著孔令晟、黃光洛等將軍，後來高市文化局推出「以住代護」計畫活化建業新村，他們為了希望能住回原處，忍痛放棄前2批補助1百萬元，最後雖拿不到補助款，但幸運住回原本的家，只是依計畫期限，5年後需把屋子返還。