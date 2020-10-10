雙十連假高雄夜市人擠人 陳其邁籲仍要戴口罩防疫

雙十連假，高雄的人潮晚上比白天多，瑞豐夜市人擠人，駁二藝術特區也人多車多，只是擁擠到無法保持社交距離時，很多人沒有戴口罩。高雄市長陳其邁晚間即呼籲民眾在無法保持社交距離時，記得戴上口罩。

連假期間的瑞豐夜市人潮擠爆，從入口到各個通道只能緩步前進，靠近三民家商的十字路口每一次綠燈，總可看到黑壓壓的人群。這些逛街的民眾，很多人不吃東西時會戴口罩，但也有不少人沒戴。