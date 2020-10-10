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退役軍友返金自由行 驚見一未爆彈與大批子彈
一位曾在金門服役的姚姓軍友近日重回金門，今天意外在金沙鎮安瀾國小旁的乾涸的池塘發現一顆未爆彈與大批子彈，金防部未爆彈處理小組到場了解，發現無危安顧慮，已由該小組攜回妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。
據了解，這位民國83年在金門服役的姚姓軍友，近日回金參加「老兵召集令」活動，他自由行重回昔日駐防的營區，並在附近逛逛，行經安瀾國小旁邊的一個乾涸池塘，看到一個五噸的廢棄輪胎，他一時好奇心驅使，走近一看，竟看到一大堆子彈。
陸軍金門防衛指揮部表示，所屬支援營今日上午9時45分許接獲通報，於金門縣金沙鎮東店湖附近，發現疑似未爆彈一批，立刻派遣未爆彈處理小組前往處理，經鑑定該批彈藥為「50機槍彈」38顆、5.56公厘步槍彈2顆、7.62公厘機槍彈空殼30顆及訓練用手榴彈殘體1顆。
軍方表示，這些彈體重鏽，料批號不明，無危安顧慮，已由該小組攜回妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。
附近民眾表示，附近東店一帶有炮陣地，安瀾也有靶場，研判可能是當年駐軍貪方便，將廢棄彈藥丟棄於湖內；或是有部隊將多餘的彈藥掩埋或棄置，可能都有可能。
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