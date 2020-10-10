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金門國慶閱兵自衛隊辦團聚 爺媽憶昔日參與大遊行

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是雙十國慶日，一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，他們每年都會在10月10日也是最具有意義的日子舉辦會員大會暨聯誼餐會。記者蔡家蓁／攝影
今天是雙十國慶日，一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，他們每年都會在10月10日也是最具有意義的日子舉辦會員大會暨聯誼餐會。記者蔡家蓁／攝影

今天是雙十國慶日，金門的各主要街道都插滿著國旗，還有民眾發起在網路張貼跟國旗合影的活動，但這天還有一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，每年都會在10月10日舉辦會員大會暨聯誼餐會，會中在理事長洪燕玉帶領下，一起高唱「中華民國頌」，為國家慶生，氣氛感人。

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會今天在紅龍餐廳舉辦會員大會，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、民政處長蔡西湖等人都到場，與會員齊聚一堂歡迎雙十國慶，十月的會員壽星也在全體祝福下一起慶生，全場並一同揮舞國旗，高唱「中華民國頌」、「龍的傳人」等歌曲等歌曲，氣氛相當熱血激昂。

會中也表揚歷任的國慶閱兵大隊長包括許績永、張春傳、翁克文、陳永財、鄭慶利；與男生中隊中隊長呂贊生、蔡福祿、曹文生；女生中隊中隊長陳美金、蔡一品、鄭雪明、洪燕玉、黃雅芬、陳愛惜等共15人。

洪燕玉指出，昔日戒嚴時期，金門是全民皆兵，每年國慶遊行除有國軍的壯盛軍容，來自戰地前線金門的自衛隊閱兵隊伍，金門女性踩著「小快步」經過總統府司令台，在當時可是大家爭睹的焦點之一。數十載過去，當時花樣年華的自衛隊女兵們，現都已成「大媽」，甚至當上奶奶，不過回憶起當時的訓練場景，大家直言「真的很辛苦」。

洪燕玉回憶說，每年到雙十國慶這天，被選中的女性們也必須跟著男性隊員一樣，接受兩個月左右的密集訓練，只為十月十日這天，將金門人的英姿呈現在國人面前；但是「台上一分鐘、台下十年功」，在約2個月的魔鬼訓練期，這群不懂立正稍息的女生都必須從頭教起，很多人最初連左右轉也搞不清楚，還常互撞。

而兩個月的訓練時數，比起一般阿兵哥還多上不少，洪燕玉回憶，那時的訓練，大家都叫苦連天，敬禮的手臂要打直，沒符合標準，教官會直接用棍子敲手肘；接近國慶前夕，還會來場「魔鬼訓練」，就算下雨也不能休息，一直持續練到晚上九點多；每天辛苦訓練外，晚上還要輪流站衛兵，有些人操練中撐不住暈倒，洗澡也只有5分鐘，所有作息都像在當兵，連跑步也要跟著唱軍歌。她說，那段艱苦的回憶，現在回想起來反而彌足珍貴、讓人回味無窮。

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會今天在紅龍餐廳舉辦會員大會，金門縣長楊鎮浯（中）也到場參與，並與獲獎的歷任國慶閱兵大隊長合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣國慶閱兵自衛隊促進會今天在紅龍餐廳舉辦會員大會，金門縣長楊鎮浯（中）也到場參與，並與獲獎的歷任國慶閱兵大隊長合影。記者蔡家蓁／攝影
一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，他們每年都會在10月10日也是最具有意義的日子舉辦會員大會暨聯誼餐會，金門縣長楊鎮浯也到場一起高唱「中華民國頌」，為國家慶生。記者蔡家蓁／攝影
一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，他們每年都會在10月10日也是最具有意義的日子舉辦會員大會暨聯誼餐會，金門縣長楊鎮浯也到場一起高唱「中華民國頌」，為國家慶生。記者蔡家蓁／攝影

國慶 金門 自衛隊

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