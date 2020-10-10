金門國慶閱兵自衛隊辦團聚 爺媽憶昔日參與大遊行

今天是雙十國慶日，金門的各主要街道都插滿著國旗，還有民眾發起在網路張貼跟國旗合影的活動，但這天還有一群走過國慶閱兵歲月的自衛隊員，每年都會在10月10日舉辦會員大會暨聯誼餐會，會中在理事長洪燕玉帶領下，一起高唱「中華民國頌」，為國家慶生，氣氛感人。

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會今天在紅龍餐廳舉辦會員大會，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、民政處長蔡西湖等人都到場，與會員齊聚一堂歡迎雙十國慶，十月的會員壽星也在全體祝福下一起慶生，全場並一同揮舞國旗，高唱「中華民國頌」、「龍的傳人」等歌曲等歌曲，氣氛相當熱血激昂。

會中也表揚歷任的國慶閱兵大隊長包括許績永、張春傳、翁克文、陳永財、鄭慶利；與男生中隊中隊長呂贊生、蔡福祿、曹文生；女生中隊中隊長陳美金、蔡一品、鄭雪明、洪燕玉、黃雅芬、陳愛惜等共15人。

洪燕玉指出，昔日戒嚴時期，金門是全民皆兵，每年國慶遊行除有國軍的壯盛軍容，來自戰地前線金門的自衛隊閱兵隊伍，金門女性踩著「小快步」經過總統府司令台，在當時可是大家爭睹的焦點之一。數十載過去，當時花樣年華的自衛隊女兵們，現都已成「大媽」，甚至當上奶奶，不過回憶起當時的訓練場景，大家直言「真的很辛苦」。

洪燕玉回憶說，每年到雙十國慶這天，被選中的女性們也必須跟著男性隊員一樣，接受兩個月左右的密集訓練，只為十月十日這天，將金門人的英姿呈現在國人面前；但是「台上一分鐘、台下十年功」，在約2個月的魔鬼訓練期，這群不懂立正稍息的女生都必須從頭教起，很多人最初連左右轉也搞不清楚，還常互撞。