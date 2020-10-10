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酒駕男撞死清潔員 金門縣長弔唁強調酒駕零容忍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（中）今天在金城鎮長李誠智（右）、縣環保局長楊建立（左）的陪同下，到被撞死的黃姓清潔隊員靈堂弔唁，他再三強調酒駕零容忍，也已要求相關單位進行檢討精進，避免憾事再度發生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）今天在金城鎮長李誠智（右）、縣環保局長楊建立（左）的陪同下，到被撞死的黃姓清潔隊員靈堂弔唁，他再三強調酒駕零容忍，也已要求相關單位進行檢討精進，避免憾事再度發生。記者蔡家蓁／攝影

金門昨日清晨發生一起酒駕男追撞女清潔隊員的不幸意外，黃姓女清潔隊員昨晚傷重不治過世，金門縣長楊鎮浯今天上午特別率領相關單位主管到靈堂弔唁，他再三強調酒駕零容忍，也已要求相關單位進行檢討精進，避免憾事再度發生。

在9日清晨4時40分左右，一名賴姓男子跟友人續攤結束後要返家，從金城鎮民權路由東往西行駛（地方法院往金門高中方向），結果行經中正國小側門路段，以高速追撞到正在轄區巡視環境衛生的黃女，黃女所騎的機車後端整個被撞爛，60歲的黃女傷勢嚴重，最終在昨晚11點宣告不治。

楊鎮浯今天上午在金城鎮長李誠智、縣環保局長楊建立的陪同下，赴靈堂上香致意，慰問家屬希望他們節哀順變，縣府也允諾將會提供最大的協助。

楊鎮浯說，黃班長在金城鎮公所服務十餘年，工作認真，與同事相處融洽，今日不幸殉職，大家都感到非常哀痛與不捨，在這一個非常悲傷的時刻，他希望清潔隊的弟兄姊妹打起精神，堅守崗位，希望所有鄉親繼續給他們最大的支持，為他們打氣、加油。

楊鎮浯也強調，酒駕零容忍，將要求從嚴取締，也已要求相關單位檢討精進，避免憾事再度發生；將請環保局檢討增加清潔人員道路安全的提醒設備及人員保險，保障人員安全及讓家人安心；此外，警察局也會針對酒駕及違反道路交通管理處罰條例加強執法，並於上下班及重點時間增派警力於路口，不定時不定點安排臨檢，提昇見警率，以達嚇阻作用，減少交通事故。

金城市區昨日清晨發生嚴重車禍，一名賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，黃女的機車毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金城市區昨日清晨發生嚴重車禍，一名賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，黃女的機車毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天在臉書PO文哀悼被酒駕男撞死的清潔隊員。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯今天在臉書PO文哀悼被酒駕男撞死的清潔隊員。圖／金門縣府提供

酒駕 楊鎮浯 金門

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