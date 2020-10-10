酒駕男撞死清潔員 金門縣長弔唁強調酒駕零容忍

金門昨日清晨發生一起酒駕男追撞女清潔隊員的不幸意外，黃姓女清潔隊員昨晚傷重不治過世，金門縣長楊鎮浯今天上午特別率領相關單位主管到靈堂弔唁，他再三強調酒駕零容忍，也已要求相關單位進行檢討精進，避免憾事再度發生。

在9日清晨4時40分左右，一名賴姓男子跟友人續攤結束後要返家，從金城鎮民權路由東往西行駛（地方法院往金門高中方向），結果行經中正國小側門路段，以高速追撞到正在轄區巡視環境衛生的黃女，黃女所騎的機車後端整個被撞爛，60歲的黃女傷勢嚴重，最終在昨晚11點宣告不治。

楊鎮浯今天上午在金城鎮長李誠智、縣環保局長楊建立的陪同下，赴靈堂上香致意，慰問家屬希望他們節哀順變，縣府也允諾將會提供最大的協助。

楊鎮浯說，黃班長在金城鎮公所服務十餘年，工作認真，與同事相處融洽，今日不幸殉職，大家都感到非常哀痛與不捨，在這一個非常悲傷的時刻，他希望清潔隊的弟兄姊妹打起精神，堅守崗位，希望所有鄉親繼續給他們最大的支持，為他們打氣、加油。