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酒駕男撞死清潔員 金門縣長弔唁強調酒駕零容忍
金門昨日清晨發生一起酒駕男追撞女清潔隊員的不幸意外，黃姓女清潔隊員昨晚傷重不治過世，金門縣長楊鎮浯今天上午特別率領相關單位主管到靈堂弔唁，他再三強調酒駕零容忍，也已要求相關單位進行檢討精進，避免憾事再度發生。
在9日清晨4時40分左右，一名賴姓男子跟友人續攤結束後要返家，從金城鎮民權路由東往西行駛（地方法院往金門高中方向），結果行經中正國小側門路段，以高速追撞到正在轄區巡視環境衛生的黃女，黃女所騎的機車後端整個被撞爛，60歲的黃女傷勢嚴重，最終在昨晚11點宣告不治。
楊鎮浯今天上午在金城鎮長李誠智、縣環保局長楊建立的陪同下，赴靈堂上香致意，慰問家屬希望他們節哀順變，縣府也允諾將會提供最大的協助。
楊鎮浯說，黃班長在金城鎮公所服務十餘年，工作認真，與同事相處融洽，今日不幸殉職，大家都感到非常哀痛與不捨，在這一個非常悲傷的時刻，他希望清潔隊的弟兄姊妹打起精神，堅守崗位，希望所有鄉親繼續給他們最大的支持，為他們打氣、加油。
楊鎮浯也強調，酒駕零容忍，將要求從嚴取締，也已要求相關單位檢討精進，避免憾事再度發生；將請環保局檢討增加清潔人員道路安全的提醒設備及人員保險，保障人員安全及讓家人安心；此外，警察局也會針對酒駕及違反道路交通管理處罰條例加強執法，並於上下班及重點時間增派警力於路口，不定時不定點安排臨檢，提昇見警率，以達嚇阻作用，減少交通事故。
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