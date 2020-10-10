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台南施放國慶煙火 高雄也實施交通疏導
國慶煙火今晚在台南漁光島施放，由於緊臨高雄市，高雄市警局也動員在湖內、茄萣、路竹區，執行交通疏導措施，從下午4點到明天凌晨零點，警方除了在8處路口疏導交通，並沿途巡邏，視車潮狀況機動交管，民眾須配合警方及義警指示通行。
高雄市警局表示，台南漁光島在今晚8點至8點30分施放國慶煙火，進場或散場都可能會有大批車流，由高雄沿台1線、台17線，接國道1號前往或離開漁光島，為避免車潮湧入湖內、茄萣、路竹，造成交通壅塞，動員湖內、岡山警力及義警，在8處路口進行交通疏導及管制。警方請用路人經過這8處路口，務必遵從號誌或交通疏導人員指示通行。
這8處路口包括茄萣區濱海路三段、濱海路四段路口、濱海路與仁愛路口、濱海路與民治路口、正大路與正順北路口、茄萣區正大路與東方路口，以及湖內區東方路與和平路口、中山路與東方路口和路竹區環球路與大智路口。
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