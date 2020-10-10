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衛武營周年慶2.0 OPEN HOUSE 與民同樂

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄衛武營國家藝術文化中心兩周年慶，舉辦OPEN HOUSE活動，民眾歡聚一堂。記者王昭月／攝影
高雄衛武營國家藝術文化中心兩周年慶，舉辦OPEN HOUSE活動，民眾歡聚一堂。記者王昭月／攝影

高雄衛武營國家藝術文化中心開館滿2周年，今天 OPEN HOUSE 與民同樂， 並開放當日廳院演出場次供民眾免費領票，分享周年慶喜悅，現場大排長龍，藝術總監簡文彬說，衛武營開館第一年，售票人口就超乎預期目標，顯見南部藝文人口的發展，極具潛力。

「5、4、3、2、1」簡文彬帶著現場民眾一起倒數，宣布衛武營周年慶2.0活動啟動，「小丑軍團」迫不及待出現在OPEN HOUSE活動中，以快閃姿態與民眾互動，榕樹廣場任何角落都是他們的表演舞台。

簡文彬說，衛武營周年慶，今、明兩天都推出精彩節目，上午11點到晚上10點，戶外、室內都有免費演出可觀賞，包括豫劇，管風琴表演，還有素人唱歌劇！晚上6點的戶外劇場，邀大支、阿爆及馬自卡在戶外廣場與大家一起搖擺同歡，晚間8點半返回到榕樹廣場，跟著DJ播放的音樂一起「動滋動滋」，明午戲劇院有預劇「天問」，音樂廳有義大利管風琴家獨奏，下午舉辦黃昏市集。

「衛武營2018年10月開館後，第一年原希望25萬人購票入場，結果竟超過30萬」簡文彬興奮地說，從兩廳院售票系統統計顯示，不只衛武營，高屏地區等藝文市場都有顯著提升。令人振奮的是，8成的購票者都是南部觀眾。

今年因疫情緣故，許多國際藝文團隊無法來台，衛武營反倒成為台籍國際音樂家的表演舞台，讓民眾可以近距離陰賞他們精湛的演出。

小丑軍團迫不及待現身，參加衛武營OPEN HOUSE活動。記者王昭月／攝影
小丑軍團迫不及待現身，參加衛武營OPEN HOUSE活動。記者王昭月／攝影

衛武營 周年慶 兩廳院售票

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