天涼適合泡湯 國慶連假六龜不老溫泉客滿

天氣轉涼與安心旅遊補助奏效，國慶日連假期間，高市六龜溫泉區湧入不少觀光人潮，不老溫泉區多家業者住宿客滿。六龜觀光休閒協會說，許多遊客選擇提早一天上山住宿溫泉旅館，隔天再前往南橫天池健行與遊玩，出遊時間較為充裕。

南橫公路天池路段通車後帶動南橫山區觀光產業，因開放日的開放時間是上午8點至下午1點，下午3點前一定要下山，若要行走中之關古道（全長約3.5公里），必須提早上山時間才充裕。

近日天氣轉涼，不少遊客報名遊覽團，前一晚先入住溫泉區泡湯，隔日才搭車前往天池。溫泉業者陳建男說，不老溫泉區的住宿旅店幾乎都是客滿狀態，這次連假遊客很多。

六龜觀光休閒協會前理事長鍾享桂指出，政府「安心旅遊補助」每房可補助1000元，不老溫泉區的旅店可使用，所以住宿率很高，這兩天連假，每天約有5至6台遊覽車遊客住宿，也有遊客來自中北部，專程要到天池走走。