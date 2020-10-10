來義南和軍人「茁壯團隊」發起國慶升旗遊行族人超感動

屏東縣來義鄉南和村有一群「茁壯團隊」部落青年，4人從軍利用勤餘照顧回饋部落，今天國慶日，他們發起國慶升旗典禮，升旗典禮結束後，遊行部落一圈，沿途大家揮舞著國旗，打鼓、唱歌，族人們超感動「回到小時候，感動到流淚」。

茁壯團隊成員連宏勇說，身為軍人，很羨慕台北舉辦國慶典禮，希望能在部落舉辦屬於部落國慶典禮，也發起遊行，祝福中華民國國運昌榮。

今天一早8時許，部落族人齊聚南和國小參加國慶升旗典禮，來義鄉長莊景星是南和村人，鄉長、村長陳文山與茁壯團隊帶領下，展開升旗典禮。小朋友們擔任升旗手，典禮結束後，遊行部落一圈，遊行時放鞭炮、打鼓，大家揮舞國旗，場面超感動。部落族人溫先生說，「好像回到小時候，看了會流淚！」

陳文山說，南和村第一次舉辦國慶升旗典禮，感謝茁壯團隊發起，活動凝聚部落向心力、團結，讓部落越來越好。

「茁壯團隊」由來義鄉南和部落青年組成，6名成員，年約25到30歲，他們分別在陸軍、海軍服役，前年成立，連宏勇說，他深受藝人黑人關心榮總九三兒童病房理念感召，希望自己也能為部落做些什麼，邀請弟弟連宏明、表弟鄞誠輝與好友尤莎克組成茁壯團隊，他們也帶著妻子、女友一起加入。