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高雄甲仙區「半杯咖啡館」 店名由來超噴飯

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄甲仙區大田社區開設的「半杯咖啡館」，服務員清一色是高齡長輩。記者王昭月／翻攝
高雄甲仙區大田社區開設的「半杯咖啡館」，服務員清一色是高齡長輩。記者王昭月／翻攝

高雄市甲仙大橋旁有間特別咖啡館，店內服務員都是高齡長輩，以抖動的雙手端咖啡給客人時，往往抖掉一半，「半杯咖啡館」名號因此不脛而走，這間特有的咖啡店與在地的「大田直販所」，下周末將是大田社區節慶主題市集的重頭戲，邀遊客們前來品味一下不一樣的咖啡香。

甲仙區大田社區17日下午4點將舉辦「大田漾起來，轉角芋見愛」節慶主題市集，現場可體驗芋頭製麵、黃荊茶凍、現磨咖啡豆等DIY活動，還能到「半杯咖啡館」喝爺奶們親手沖泡的咖啡，在大田直販所採買當地特產。

甲仙大田社區理事長張琪帶領一群活力四射的銀髮志工，將社區經營的有聲有色，社區開設的「半杯咖啡館」，服務員更晉用高齡的爺爺奶奶，他們原是社區關懷據點被照顧的老人家，現在化身咖啡館服務員。

為什麼叫「半杯咖啡館」，張琪笑說，老人家端咖啡時戰戰兢兢，雙手抖個不停，送到客人面前時，一杯咖啡往往只剩半杯，咖啡館名號由此而來。不過在

半杯咖啡館裡，大家可以喝到「爺奶服務生」送上的香醇咖啡，聽聽大田社區的故事，幸運的話還可以用到老人家親手貼製的陶杯喝咖啡！

高雄市農業局代理局長王正一說，本次主題市集由地方青年與大田社區合作，期望透過農業局「109年區域資源整合根留農村計畫」整合地方特色資源，營造農村社區魅力。

他表示，「半杯咖啡館」與「大田直販所」除能照顧到社區長者們的生活，更可透過社區活化創造收益，讓青年施展抱負，達到青銀共造。

到高雄甲仙區「半杯咖啡館」，可以品味長輩送上的咖啡香，並聽聽大田社區的故事。記者王昭月／攝影
到高雄甲仙區「半杯咖啡館」，可以品味長輩送上的咖啡香，並聽聽大田社區的故事。記者王昭月／攝影

咖啡館 青年 高雄市

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