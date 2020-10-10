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米缸象徵財庫 高雄在地企業贈504公斤白米給弱勢學生

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新世紀環保公司董事長吳尚謙（右三）捐贈504公斤白米給樹德科大經濟弱勢學子，校長陳清燿（左三）以感謝狀表達謝意。記者徐白櫻／翻攝
新世紀環保公司董事長吳尚謙（右三）捐贈504公斤白米給樹德科大經濟弱勢學子，校長陳清燿（左三）以感謝狀表達謝意。記者徐白櫻／翻攝

新世紀環保公司董事長吳尚謙成立黃蜂壘球隊推廣壘球運動，目前有八名隊員來自樹德科技大學，妻子施采萱擔任領隊。吳尚謙延續已故父親熱心助人遺志，捐贈504公斤白米給樹德科大84位經濟弱勢學子。

新世紀環保公司是高雄在地企業，董事長吳尚謙的父親吳天從生前樂善好施，不幸於上月辭世，為感念父親助人精神，家人將奠儀全數捐助弱勢團體，並購買白米贈送弱勢學生，日前由樹科大主任秘書陳武雄與休閒遊憩與運動管理系主任許龍池居中聯繫樹德科大。

樹德科大表示，古代的米缸象徵財庫，送米代表衣食無虞的祝福，透過學務處諮商中心協助，共有84位經濟弱勢家庭的學生收到白米，每人6公斤，並分裝成六小包讓他們方便帶回家與家人分享。樹德科大校長陳清燿代表學生受贈，並以「5萬公斤的溫暖」向吳尚謙表謝意。

吳尚謙說，幫助弱勢學生是希望達到抛磚引玉效果，有錢出錢、有力出力，可營造和諧的社會氛圍，拉近人與人之間的距離。

樹德科技大學

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