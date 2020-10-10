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影／小琉球國慶連假遊客爆量 返鄉鄉民嘆回家的路好擠
國慶連假前兩天，不僅屏東離島小琉球一房難求，東港地區也幾乎滿房，往返屏東東港及小琉球的東琉線客船碼頭，連續兩天等候搭船的遊客絡繹不絕，根據船班數估算，昨天有1.2 萬人登島，海邊到處可見戲水和潛水人潮，今天上午客船碼頭依然人潮滿滿，但預估會降到萬人以下；趁著連假返鄉探親的吳姓琉球鄉民嘆說，大假日班班客滿，可說是和遊客一起「擠」回家的。
小琉球陳姓民宿業者說，連假首日多滿房，不少遊客安排3天2夜行程，今天也有九成住房率，明天降至6成；國慶連假結束後，加上交通部的安心旅遊補助在本月底結束，將進入傳統的旅遊淡季，接著要等到元旦和農曆連假了，因受疫情影響國人暫時無法出國旅遊，小琉球預期會吸引「偽出國」遊客。
另有鑑於秋節連假期間發生2起遊客觸摸海龜、違反野生動物保育法案件，也是今年以來第10起送辦案，其中有外籍遊客，當事人多表示不知是觸法行為，海巡署第5岸巡隊連假期間加派人員在各戲水景點以多國語言廣播宣導，持「大聲公」提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。
東港鎮旅宿店連假前兩天也幾乎滿房，部分遊客選擇先在東港鎮和大鵬灣國家風景區玩一天後再到小琉球，東琉碼頭的朝隆路因還有逛華僑市場的遊客，附近停車場幾乎爆滿，警方假日期間均加派疏導交通人力。
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