快訊

國慶俏麗短髮韓裔主持人引熱議 網揭是談話性節目班底

直播／國慶文告全文 蔡英文：感念國軍付出 穩定兩岸關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小琉球國慶連假遊客爆量 返鄉鄉民嘆回家的路好擠

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
海巡署第5岸巡隊連假期間加派人員在小琉球各戲水景點以多國語言廣播宣導，持「大聲公」提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。記者潘欣中／翻攝
海巡署第5岸巡隊連假期間加派人員在小琉球各戲水景點以多國語言廣播宣導，持「大聲公」提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。記者潘欣中／翻攝

國慶連假前兩天，不僅屏東離島小琉球一房難求，東港地區也幾乎滿房，往返屏東東港及小琉球的東琉線客船碼頭，連續兩天等候搭船的遊客絡繹不絕，根據船班數估算，昨天有1.2 萬人登島，海邊到處可見戲水和潛水人潮，今天上午客船碼頭依然人潮滿滿，但預估會降到萬人以下；趁著連假返鄉探親的吳姓琉球鄉民嘆說，大假日班班客滿，可說是和遊客一起「擠」回家的。

小琉球陳姓民宿業者說，連假首日多滿房，不少遊客安排3天2夜行程，今天也有九成住房率，明天降至6成；國慶連假結束後，加上交通部的安心旅遊補助在本月底結束，將進入傳統的旅遊淡季，接著要等到元旦和農曆連假了，因受疫情影響國人暫時無法出國旅遊，小琉球預期會吸引「偽出國」遊客。

另有鑑於秋節連假期間發生2起遊客觸摸海龜、違反野生動物保育法案件，也是今年以來第10起送辦案，其中有外籍遊客，當事人多表示不知是觸法行為，海巡署第5岸巡隊連假期間加派人員在各戲水景點以多國語言廣播宣導，持「大聲公」提醒遊客勿干擾海龜，避免觸法。

東港鎮旅宿店連假前兩天也幾乎滿房，部分遊客選擇先在東港鎮和大鵬灣國家風景區玩一天後再到小琉球，東琉碼頭的朝隆路因還有逛華僑市場的遊客，附近停車場幾乎爆滿，警方假日期間均加派疏導交通人力。

國慶連假往返屏東東港及小琉球的東琉線客船碼頭，連續兩天等候搭船的遊客絡繹不絕。記者潘欣中／翻攝
國慶連假往返屏東東港及小琉球的東琉線客船碼頭，連續兩天等候搭船的遊客絡繹不絕。記者潘欣中／翻攝

小琉球 連假 東港

延伸閱讀

影／國慶連假男子持亮光蠟噴罐攻擊老翁搶錢 6小時被逮

影／墾丁限定鷹河、鷹海奇景 國慶連假賞鷹客大飽眼福

叫國慶、雙十或國慶寶寶注意 國慶連假海科館免費參觀

蘇花連假車多 合歡山爆大量

相關新聞

高雄流行音樂中心試燈 光輝10月點亮精采

迎接光輝10月，高雄流行音樂中心試燈時間延長，除平日半區亮燈外，周末假日加碼全區放亮，讓10月的夜空綻放精采。

熱帶水果產值俏 高屏推種山竹、榴槤、紅毛丹

高雄、屏東地近年陸續引進東南亞才生產的榴槤、山竹與紅毛丹等熱帶果樹種植，其中山竹已上市量產，榴槤數量仍稀少，但產值看好，...

國慶高雄街頭國旗快閃 陳麗娜：陳其邁要說清國家態度

高雄市議員陳麗娜在雙十節的今天發起街頭快閃揮國旗10分鐘慶祝國慶，她和30多名市民站在高雄市政府四維行政中心東側路口揮國...

高雄甲仙區「半杯咖啡館」 店名由來超噴飯

高雄市甲仙大橋旁有間特別咖啡館，店內服務員都是高齡長輩，以抖動的雙手端咖啡給客人時，往往抖掉一半，「半杯咖啡館」名號因此...

米缸象徵財庫 高雄在地企業贈504公斤白米給弱勢學生

新世紀環保公司董事長吳尚謙成立黃蜂壘球隊推廣壘球運動，目前有八名隊員來自樹德科技大學，妻子施采萱擔任領隊。吳尚謙延續已故...

影／小琉球國慶連假遊客爆量 返鄉鄉民嘆回家的路好擠

國慶連假前兩天，不僅屏東離島小琉球一房難求，東港地區也幾乎滿房，往返屏東東港及小琉球的東琉線客船碼頭，連續兩天等候搭船的...

影／墾丁限定鷹河、鷹海奇景 國慶連假賞鷹客大飽眼福

時序入秋，進入遷徙性猛禽過境屏東恆春半島高峰期，在創新高數量的逾26萬赤腹鷹過境後，有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹也準時在國...

屏東可可拚國際！巧克力大獎亞太區競賽拿下35面獎牌

ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2020亞太區競賽頒獎典禮，昨傍晚在...

鍾欣凌揪您逛社區產業博覽會 四大主題展現屏東熱情

2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作...

永久屋最誇張違建 屏縣府將拆

莫拉克風災後，屏東縣興建1320棟永久屋，時日一久，卻出現越來越多違建，有人蓋到三層樓高，屏東縣政府訂15、16日兩天拆...

高港映像記憶特展 駁二登場

2020高雄電影節16日即將登場，今年適逢高雄改制百年，由「時光港都」記憶特展打頭陣，宣告為期一個月的展期正式開跑，特展...

榴槤品種多 達人：台灣適合栽種

芒果、蓮霧、木瓜、柚子與芭樂等水果都是熱帶地區果樹，陸續在台灣栽種成功，經過技術改良，質量俱佳，消費者幾乎忘了這些水果原...

熱門新聞

高雄市鳳山五甲、小港下午停電 逾4萬戶受影響

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

基隆輕軌擬升級捷運 學者：別炒了菜 在地人不想吃

永久屋禮納里部落違建屏東縣府將拆除 族人陳情抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。