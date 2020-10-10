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影／墾丁限定鷹河、鷹海奇景 國慶連假賞鷹客大飽眼福

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹準時在國慶連假來報到，下午飛降夜棲屏東滿州鄉山林，隔天一早南飛，吸引不少賞鷹客。記者潘欣中／翻攝
有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹準時在國慶連假來報到，下午飛降夜棲屏東滿州鄉山林，隔天一早南飛，吸引不少賞鷹客。記者潘欣中／翻攝

時序入秋，進入遷徙性猛禽過境屏東恆春半島高峰期，在創新高數量的逾26萬赤腹鷹過境後，有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹也準時在國慶連假來報到；昨天天氣晴朗，墾丁社頂公園上午紀錄到6000多隻灰面鵟鷹出海，下午有數千隻在滿州鄉乘著氣流盤飛下降、夜棲山林，墾丁限定且獨有的「鷹河」、「鷹海」生態奇景，讓假日來的鷹客大飽眼福。

墾管處長許亞儒說，每到秋天，北方的鷹鷲類猛禽陸續過境恆春半島到菲律賓度冬，隔年春天北返，尤其是大數量的赤腹鷹和灰面鵟鷹，只要是好天氣，會在天空集體群飛形成「鷹柱」、「鷹河」、「鷹海」奇景，每年都吸引追鷹人南下朝聖；墾管處今、明天下午在滿州鄉滿州國中舉辦「瑯嶠賞鷹會」，陪伴遊客迎接這群來自北方的「嬌客」。

根據墾管處委託台灣猛禽研究會的墾丁秋季鷹況調查，9月以來到昨天，累計逾26萬隻赤腹鷹過境恆春半島南飛，創下計畫性調查31年來（第32年度）的新高紀錄，本月初數量已少且分散出海；體型稍大的灰面鵟鷹，本月初數量零星，昨天爆出6142隻過境大量，加上今天上午的紀錄已超過萬隻，過去單季最大量是4萬7千多隻過境，未來幾天鷹況會愈來愈好。

墾丁社頂公園凌霄亭是觀賞赤腹鷹和灰面鵟鷹出海的最佳地點，上午不到6時，已湧進大批等著觀看「起鷹」的遊客，遊客持望遠鏡尋找鷹蹤，拍下「鷹河」、「鷹海」奇景；國慶連日首日，滿州鄉里德、港口2村下午湧進大批賞鷹遊客、拍攝灰面鵟鷹「落鷹」的遊客，下午4時後，在中低空乘著氣流盤飛下降山林的灰面鵟鷹，數量愈來愈多，驚呼聲此起彼落，遠道而來的鷹迷和遊客直呼畫面讓人悸動。

灰面鵟鷹在國慶連假來報到，下午飛降夜棲屏東滿州鄉山林，隔天一早南飛，形成鷹河、鷹海奇景，讓賞鷹客大飽眼福。記者潘欣中／翻攝
灰面鵟鷹在國慶連假來報到，下午飛降夜棲屏東滿州鄉山林，隔天一早南飛，形成鷹河、鷹海奇景，讓賞鷹客大飽眼福。記者潘欣中／翻攝

灰面鵟鷹 墾丁 國慶

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