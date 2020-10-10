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迎接國慶日！今早1200人齊聚高雄澄清湖唱國歌、健行
高雄市府在澄清湖舉辦「國慶手牽手、齊步向前走」健走活動迎接國慶日，一千多名高雄市民在大草原齊唱國歌，沿著澄清湖畔步行3公里，沿途闖關蓋章，完成後可獲得活動贈品。參與市民說，大家不分黨派，國慶日這天唱著國歌認同中華民國，「內心很感動」。
市府民政局號召市民以健走方式慶祝國慶日，民政局長閻青智、立委許智傑與高市議員何權峰、李雅靜、林智鴻等人到場替活動鳴笛。閻青智說，國慶活動以往採用靜態音樂會方式，今年因疫情影響，民眾減少社交活動，特別規畫健走活動，鼓勵市民走出戶外接近大自然。
今天是國慶日，健行開始前，工作人員帶著一面國旗上台，參與健行的民眾在活動會場齊唱國歌。不少報名者平日也有跑步習慣，活動鳴笛後，直覺地邁開腳步往前跑，活動主持人連忙阻止，並提醒說，今天是健行活動，只要慢慢走就可以，不用急著往前衝。
參與活動的市民洪月琴說，十幾年沒到澄清湖，環境變得很漂亮，今天是中華民國生日，去年區公所國旗飄揚，今年雖然沒有，但大家不分黨派聚在一起唱國歌，內心還是很感動，每個人都要支持自己的國家。
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