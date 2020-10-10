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高雄流行音樂中心試燈 光輝10月點亮精采

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄流行音樂中心十月試燈，帶來港都驚艷。圖／高雄市新工處提供
高雄流行音樂中心十月試燈，帶來港都驚艷。圖／高雄市新工處提供

迎接光輝10月，高雄流行音樂中心試燈時間延長，除平日半區亮燈外，周末假日加碼全區放亮，讓10月的夜空綻放精采。

高雄流行音樂中心坐落在愛河灣，近日建築物外觀的特殊燈光逐步測試放亮，帶來港都驚艷。

高雄市副市長林欽榮日前到場視察首次高流中心靜態燈光照明的壓力測試後，工務局新工處平日開始測試西岸建築群景觀照明，假日測試全區，每天記錄測試結果。

高流中心的燈光設計，源自海浪、珊瑚、海豚等概念,夜間照明呼應這些海洋元素，以粉紅色系變化對應珊瑚與海底生物意象，藍色系燈光象徵海洋生物，夜間交織呈現。

新工處表示，高流中心採用10種低耗電、顏色變化多的LED燈，3393只燈具總功率為7萬6263瓦，每小時僅約耗電76度，符合節能減碳要求。

配合光輝10月，高流中心每天試燈時間將自晚間6點延長到10點30分，平日放亮高低塔、大型室內流行音樂表演廳等西岸建築群，國慶周末連假起一連4個周休假日，則全區放亮，民眾可趁試證一睹炫麗的高流燈光秀。

建築 愛河

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