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屏東可可拚國際！巧克力大獎亞太區競賽拿下35面獎牌
ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2020亞太區競賽頒獎典禮，昨傍晚在屏東縣立總圖書館舉辦，亞太區參賽者、評審以及對屏東優質農產品牌有興趣的朋友們共襄盛舉。屏東縣長潘孟安說，台灣可可產業在世界舞台嶄露頭角，未來逐步進行在地產業升級。
屏東縣長潘孟安說，今年受新型肺炎疫情影響，可可相關賽事期程均有延宕，縣府團隊積極爭取賽事，並再次受到ICA青睞，讓世界巧克力大獎亞太區競賽在屏東舉辦，有14國家、148 家業者共 883件作品報名參賽，參賽業者家數更創下近三年之最，屏東在地業者在競賽中拿下7金、11銀、9銅及8面特別獎，讓「屏東可可．台灣巧克力」品牌接軌國際。
潘孟安說，屏東縣的可可產業形成完整產業鏈，同時具備栽培、加工及銷售能力，未來更將結合「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合可可各類商品、農特產與生態教育展覽園區，透過多元經營模式，全面提升屏東可可旅遊品質，與帶動周邊經濟效益活絡。
客家事務處長陳麗萍說，今年亞太區頒獎典禮首次採用線上頒獎，頒獎典禮現場，透過大型電視牆同步連線國際評審團宣布得獎名單，參賽者親臨現場感受授獎殊榮，典禮會場外規畫產業生態展區，辦理「屏東可可創生展」，邀請屏東可可品牌、可可相關單位和優質客庄產業共同參展，呈現屏東可可與客庄文化的獨特在地連結。
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