鍾欣凌揪您逛社區產業博覽會 四大主題展現屏東熱情

2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作體驗、以及音樂樂團，國慶連假在屏東公園熱鬧登場，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。

潘孟安說，9日起一連三天在屏東公園舉行屏東社區產業博覽會，匯集4年多來屏東縣在社區營造成果，也展現縣府與社區組織間協力夥伴關係。

社區產業博覽會精選四大主題展區，「生活本舖、屏東GO青、樂齡柑仔店、旅屏攻略」，「生活本舖」跟大家分享的是屏東農再社區特色跟創新伴手禮；「屏東GO青」是展示近年來返鄉創業、參與公共事務青年經驗與案例；「樂齡柑仔店」由社區照顧關懷據點的長輩們擔任一日店長跟民眾分享社區故事；想要了解屏東社區特色旅遊資訊，就要來「旅屏攻略」。

國慶連假期間，推廣屏東在地好食材，屏東社區產業博覽會夜間加碼夢幻料亭，昨首場主廚由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用野薑花、龍膽石斑等在地新鮮食材，推出粉紅馬卡龍、白乳酪野薑花沙司、低溫煎烤龍膽石斑、以及巧克力布朗尼佐高樹鳳梨豆醬等料理。