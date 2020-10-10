快訊

川普、拜登原定10月15日第二次總統辯論 確定被取消！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾欣凌揪您逛社區產業博覽會 四大主題展現屏東熱情

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供

2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作體驗、以及音樂樂團，國慶連假在屏東公園熱鬧登場，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。

潘孟安說，9日起一連三天在屏東公園舉行屏東社區產業博覽會，匯集4年多來屏東縣在社區營造成果，也展現縣府與社區組織間協力夥伴關係。

社區產業博覽會精選四大主題展區，「生活本舖、屏東GO青、樂齡柑仔店、旅屏攻略」，「生活本舖」跟大家分享的是屏東農再社區特色跟創新伴手禮；「屏東GO青」是展示近年來返鄉創業、參與公共事務青年經驗與案例；「樂齡柑仔店」由社區照顧關懷據點的長輩們擔任一日店長跟民眾分享社區故事；想要了解屏東社區特色旅遊資訊，就要來「旅屏攻略」。

 國慶連假期間，推廣屏東在地好食材，屏東社區產業博覽會夜間加碼夢幻料亭，昨首場主廚由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用野薑花、龍膽石斑等在地新鮮食材，推出粉紅馬卡龍、白乳酪野薑花沙司、低溫煎烤龍膽石斑、以及巧克力布朗尼佐高樹鳳梨豆醬等料理。

「2020屏東社區產業博覽會」10月9日至11日在屏東公園盛大展開，從早上10時至晚間9時，10月10日限定活動「好屏生活～網美攝影棚」，專業攝影師幫民眾拍網美形象照，限量名額採線上預約或現場報名，詳情請上「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團查詢。國慶連假最好逛的產業市集，絕對不要錯過。

2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食等，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食等，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食等，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食等，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作體驗、以及音樂樂團，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作體驗、以及音樂樂團，國慶連假在屏東公園熱鬧登場。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供
2020屏東社區產業博覽會，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。圖／屏東縣府提供

屏東縣 國慶 連假 鍾欣凌

延伸閱讀

金鐘55／鍾欣凌、許傑輝「婆婆」組合搶先金鐘亮相

金鐘紅毯／鍾欣凌踩超高高跟鞋 夢多入境隨俗穿紅內褲

「婆婆」氣走鷗貴CP 鍾欣凌遭觀眾怒罵：老番癲！

曝小鬼生前一句話 楊銘威淚別兄弟「一定做到」

相關新聞

熱帶水果產值俏 高屏推種山竹、榴槤、紅毛丹

高雄、屏東地近年陸續引進東南亞才生產的榴槤、山竹與紅毛丹等熱帶果樹種植，其中山竹已上市量產，榴槤數量仍稀少，但產值看好，...

屏東可可拚國際！巧克力大獎亞太區競賽拿下35面獎牌

ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2020亞太區競賽頒獎典禮，昨傍晚在...

鍾欣凌揪您逛社區產業博覽會 四大主題展現屏東熱情

2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作...

永久屋最誇張違建 屏縣府將拆

莫拉克風災後，屏東縣興建1320棟永久屋，時日一久，卻出現越來越多違建，有人蓋到三層樓高，屏東縣政府訂15、16日兩天拆...

高港映像記憶特展 駁二登場

2020高雄電影節16日即將登場，今年適逢高雄改制百年，由「時光港都」記憶特展打頭陣，宣告為期一個月的展期正式開跑，特展...

榴槤品種多 達人：台灣適合栽種

芒果、蓮霧、木瓜、柚子與芭樂等水果都是熱帶地區果樹，陸續在台灣栽種成功，經過技術改良，質量俱佳，消費者幾乎忘了這些水果原...

金大辦「戰地秘境」工作坊 帶學員勇闖金門戰鬥村

高洞、天空之城...金門的戰地秘境很多，也很受關注。國立金門大學與金門縣文化局今天特別舉辦為期三天的「戰地秘境」工作坊，...

2020世界巧克力大獎亞太區賽 台灣狂掃一半獎牌

2020世界巧克力大獎亞太區競賽結果今天出爐，頒獎典禮在屏東舉辦，在來自14個國家883件參賽作品中，台灣業者奪22金3...

趨勢教育基金會20周年力作 「詩人有影放輕鬆」開演

耗資600萬元打造的大型文學舞台劇「詩人有影放輕鬆」，今天在高雄市立社教館登場，包括蘇東坡、李白、杜甫、陶淵明、屈原等古...

高市體感科技搶進雙十連假 駁二漢神巨蛋都有免費體驗

高雄市經發局今天起到11日在駁二棧庫群7號碼頭廣場、漢神巨蛋廣場、高雄軟體科技園區展開今年的「KOSMOS體感重裝部隊」...

高雄鳳山無預警大停電 台電晚間6點半搶修復電

高雄市今天傍晚5點多無預警大跳電，造成鳳山、小港及大寮等區共4萬277戶停電，高雄加工區、南科高雄園區及高雄監獄也受影響...

高雄市鳳山小港下午4萬戶停電 台電：已全面復電

高雄市鳳山五甲和小港部分地區本（9）日下午驚傳停電，台電表示，下午4時7分因輸電線路故障，造成高雄市鳳山、小港區一帶停電...

熱門新聞

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

高雄市鳳山五甲、小港下午停電 逾4萬戶受影響

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

永久屋禮納里部落違建屏東縣府將拆除 族人陳情抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。