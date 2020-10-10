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鍾欣凌揪您逛社區產業博覽會 四大主題展現屏東熱情
2020屏東社區產業博覽會，集結80個社區組織、民間團體及青年創業攤車，帶來嶄新的社區產品、特色美食、創意飲品、親子手作體驗、以及音樂樂團，國慶連假在屏東公園熱鬧登場，昨傍晚開幕邀請主演超夯戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌，與屏東縣長潘孟安在生活本舖屏東農再好物拍賣大PK，為活動揭開序幕，展現屏東縣社區營造熱情。
潘孟安說，9日起一連三天在屏東公園舉行屏東社區產業博覽會，匯集4年多來屏東縣在社區營造成果，也展現縣府與社區組織間協力夥伴關係。
社區產業博覽會精選四大主題展區，「生活本舖、屏東GO青、樂齡柑仔店、旅屏攻略」，「生活本舖」跟大家分享的是屏東農再社區特色跟創新伴手禮；「屏東GO青」是展示近年來返鄉創業、參與公共事務青年經驗與案例；「樂齡柑仔店」由社區照顧關懷據點的長輩們擔任一日店長跟民眾分享社區故事；想要了解屏東社區特色旅遊資訊，就要來「旅屏攻略」。
國慶連假期間，推廣屏東在地好食材，屏東社區產業博覽會夜間加碼夢幻料亭，昨首場主廚由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用野薑花、龍膽石斑等在地新鮮食材，推出粉紅馬卡龍、白乳酪野薑花沙司、低溫煎烤龍膽石斑、以及巧克力布朗尼佐高樹鳳梨豆醬等料理。
「2020屏東社區產業博覽會」10月9日至11日在屏東公園盛大展開，從早上10時至晚間9時，10月10日限定活動「好屏生活～網美攝影棚」，專業攝影師幫民眾拍網美形象照，限量名額採線上預約或現場報名，詳情請上「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團查詢。國慶連假最好逛的產業市集，絕對不要錯過。
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