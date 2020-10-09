金大辦「戰地秘境」工作坊 帶學員勇闖金門戰鬥村

高洞、天空之城...金門的戰地秘境很多，也很受關注。國立金門大學與金門縣文化局今天特別舉辦為期三天的「戰地秘境」工作坊，透過學習活動，帶領學員現地參訪，包括瓊林坑道等，都由老師親自帶隊參訪，不少參與的學生及民眾都說，想不到這些戰地史蹟，有這麼多有趣的故事。

這次工作坊以「戰鬥村與軍事防禦」為主題，由金大教授曾逸仁主持，邀請台北藝術大學許勝發教授、嘉南藥理科大陳信安教授、金門文史專家林馬騰老師、縣議員董森堡，金大黃信穎教授、許純鎰與藍文佶老師等擔任課程講師，以專業講座及深度導覽方式，讓參與的40名學員能深刻認識戰鬥坑道、金門軍事聚落發展特色。

金大校長陳建民表示，金門受到世界冷戰、以及兩岸戰事的影響，在防禦準備的規劃下，對地方聚落的社會空間產生極大變遷，尤以戰鬥村的規劃影響最鉅，金門在1970年代規劃出包括如金城、瓊林、頂堡、陽翟、成功、內洋等73個戰鬥村，對於該時候的民間與軍事防禦、聚落生活有重大的影響。這段特殊的歷程對於金門年長的鄉親均有深刻的體驗。

曾逸仁也指出，金門的戰鬥村被視為防區縱深陣地之一環，結合地方自衛組織，使民眾具有支援戰鬥的知識和技能，及積極佈置聚落所需要的戰鬥環境，建築所需要的作戰工事。這是金門許多聚落與軍事結合的重要歷史過程。然而在金門發展受到現代化影響下，遺留在各聚落的戰鬥村設施與軍事防衛機制逐漸消失中，地下的坑道系統亦遭遺忘或毀損。因此，這次工作坊為團隊今年第二度辦理軍事聚落專業工作坊，希望藉由活動激發各界對這段歷史與遺構的重視，以及推動坑道系統、戰鬥防禦工事保護甚或觀光再生的契機。

此次活動由文化部文化資產局之文化資產學院計畫補助，專題講座包括許勝發「高雄鳳山日治時期軍事坑道」、陳信安「台灣日治時期坑道與碉堡」，本地著名文史專家林馬騰老師「烽煙下的島與民-戰鬥村的生活」，董森堡的「金門戰鬥坑道與建構特色」以及金大戰閩中心研究員許純鎰「金門戰鬥村地理-史料、航照、空間佈署」。