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金大辦「戰地秘境」工作坊 帶學員勇闖金門戰鬥村

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學與金門縣文化局今天特別舉辦「戰地秘境」工作坊，透過3天的學習活動，帶領學員現地參訪，包括瓊林坑道、頂堡戰鬥村等史蹟。圖／金大提供
國立金門大學與金門縣文化局今天特別舉辦「戰地秘境」工作坊，透過3天的學習活動，帶領學員現地參訪，包括瓊林坑道、頂堡戰鬥村等史蹟。圖／金大提供

高洞、天空之城...金門的戰地秘境很多，也很受關注。國立金門大學與金門縣文化局今天特別舉辦為期三天的「戰地秘境」工作坊，透過學習活動，帶領學員現地參訪，包括瓊林坑道等，都由老師親自帶隊參訪，不少參與的學生及民眾都說，想不到這些戰地史蹟，有這麼多有趣的故事。

這次工作坊以「戰鬥村與軍事防禦」為主題，由金大教授曾逸仁主持，邀請台北藝術大學許勝發教授、嘉南藥理科大陳信安教授、金門文史專家林馬騰老師、縣議員董森堡，金大黃信穎教授、許純鎰與藍文佶老師等擔任課程講師，以專業講座及深度導覽方式，讓參與的40名學員能深刻認識戰鬥坑道、金門軍事聚落發展特色。

金大校長陳建民表示，金門受到世界冷戰、以及兩岸戰事的影響，在防禦準備的規劃下，對地方聚落的社會空間產生極大變遷，尤以戰鬥村的規劃影響最鉅，金門在1970年代規劃出包括如金城、瓊林、頂堡、陽翟、成功、內洋等73個戰鬥村，對於該時候的民間與軍事防禦、聚落生活有重大的影響。這段特殊的歷程對於金門年長的鄉親均有深刻的體驗。

曾逸仁也指出，金門的戰鬥村被視為防區縱深陣地之一環，結合地方自衛組織，使民眾具有支援戰鬥的知識和技能，及積極佈置聚落所需要的戰鬥環境，建築所需要的作戰工事。這是金門許多聚落與軍事結合的重要歷史過程。然而在金門發展受到現代化影響下，遺留在各聚落的戰鬥村設施與軍事防衛機制逐漸消失中，地下的坑道系統亦遭遺忘或毀損。因此，這次工作坊為團隊今年第二度辦理軍事聚落專業工作坊，希望藉由活動激發各界對這段歷史與遺構的重視，以及推動坑道系統、戰鬥防禦工事保護甚或觀光再生的契機。

此次活動由文化部文化資產局之文化資產學院計畫補助，專題講座包括許勝發「高雄鳳山日治時期軍事坑道」、陳信安「台灣日治時期坑道與碉堡」，本地著名文史專家林馬騰老師「烽煙下的島與民-戰鬥村的生活」，董森堡的「金門戰鬥坑道與建構特色」以及金大戰閩中心研究員許純鎰「金門戰鬥村地理-史料、航照、空間佈署」。

活動中最受歡迎的是由團隊老師帶領學員進行頂堡戰鬥村、成功聚落與坑道、烈嶼后頭黃厝雙口及湖井頭軍事遺跡實地踏察，讓學員能深入了解這段金門特殊的聚落與軍事結合的故事與歷史發展，並採探訪坑道秘境的方式，激發參與學員對軍事遺產的重視與理解。

金大舉辦的「戰地秘境」工作坊，由多位知名學者講授精彩課程。圖／金大提供
金大舉辦的「戰地秘境」工作坊，由多位知名學者講授精彩課程。圖／金大提供
「戰地秘境」工作坊以「戰鬥村與軍事防禦」為主題，讓參與的40名學員能深刻認識戰鬥坑道、金門軍事聚落發展特色。圖／金大提供
「戰地秘境」工作坊以「戰鬥村與軍事防禦」為主題，讓參與的40名學員能深刻認識戰鬥坑道、金門軍事聚落發展特色。圖／金大提供

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