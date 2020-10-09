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2020世界巧克力大獎亞太區賽 台灣狂掃一半獎牌

中央社 / 屏東縣9日電
2020 ICA世界巧克力大獎亞太區競賽頒獎典禮9日在屏東舉行，台灣業者福灣莊園今年以「台灣高粱酒巧克力」獲頒調味風味特別獎，屏東縣長潘孟安（左）頒獎。 中央社
2020 ICA世界巧克力大獎亞太區競賽頒獎典禮9日在屏東舉行，台灣業者福灣莊園今年以「台灣高粱酒巧克力」獲頒調味風味特別獎，屏東縣長潘孟安（左）頒獎。 中央社

2020世界巧克力大獎亞太區競賽結果今天出爐，頒獎典禮在屏東舉辦，在來自14個國家883件參賽作品中，台灣業者奪22金32銀35銅14特別獎，在198個獎牌中共奪103面，超過一半。

這次的賽事，屏東業者獲7金、11銀、9銅及8特別獎，以福灣莊園為最大贏家，獲7金、9銀、4銅及8特別獎，包辦屏東的所有金牌及特別獎。

世界巧克力大獎（International ChocolateAwards，ICA）2020亞太區競賽頒獎典禮，今天在屏東縣立圖書館總館舉辦，有14個國家148家業者883件作品參賽，ICA提供總獎牌數198面，台灣業者一共拿到103面，超過一半。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，這次亞太區頒獎典禮首次採線上頒獎的方式進行，由屏東縣長潘孟安頒發獎狀，今年還增加台灣在地食材風味獎，讓鐵觀音、金門高粱酒、包種茶、紅玉紅茶、馬告等與巧克力完美結合而躍上國際。

潘孟安致詞表示，今年受疫情影響，參賽作品寄到9個國家供評審品評，屏東縣政府積極與ICA組織商議方法克服萬難，維持收件品質及數量以提升競賽成果的效益，屏東縣政府一路向前衝，帶著農民不斷挑戰極限，創造台灣品牌。

2017年台灣第一個用屏東可可參加ICA亞太區賽奪金，進而在世界賽奪銅的福灣莊園，今年是最大贏家，在亞太區賽奪得了7金、9銀、4銅及8特別獎。

福灣莊園主廚許華仁是推動用屏東可可製造巧克力參加ICA賽的推手，2018年開始，屏東有不少業者參賽得獎，也產生除了他以外的世界金牌巧克力，將「屏東可可，台灣巧克力」揚名於國際，屏東縣政府也因而能連續3年爭取亞太區賽在屏東舉行。

許華仁2018在世界賽中奪5金6銀5銅，2019年奪5金19銀4銅，今年亞太區賽再創佳績，奪金的巧克力包括黑巧克力、調味黑巧克力、牛奶巧克力等7種，今年以得到調味風味特別獎的台灣高粱酒巧克力，為巧克力工藝的再提升。

許華仁接受採訪時指出，高粱酒巧克力是他發展出來的特殊製作工法，在全世界可可來說是前所未見的作法，他是在整個tree to bar（從可可樹到巧克力）巧克力製作過程中的其中一個很關鍵時間點，把高粱酒與食材浸潤在一起，透過時間的熟成，讓高粱的風味完全保留在巧克力裡面。

也是ICA在屏東舉辦推手之一的許華仁表示，ICA在台灣屏東舉辦，可以讓「屏東可可，台灣巧克力」與世界接軌，讓農民、業者知道未來目標及願景在哪裡，而消費者也願意認同業者得獎的肯定，用消費來支持，對整個產業會有強大支持的力量。

這次賽事由屏東縣政府、行政院農業委員會水土保持局及客家委員會共同辦理。

屏東縣政府 巧克力 可可

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