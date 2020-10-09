趨勢教育基金會20周年力作 「詩人有影放輕鬆」開演

耗資600萬元打造的大型文學舞台劇「詩人有影放輕鬆」，今天在高雄市立社教館登場，包括蘇東坡、李白、杜甫、陶淵明、屈原等古代5大文豪，透過超時空任務同台對話，趣味十足。

「詩人有影放輕鬆」是趨勢教育基金會創設20周年力作，日光場與星光場共吸引2千觀眾進場，這部經典文學劇場包括導演、編劇、製作及演員等，都是一時之選，鬼才導演李易修曾入圍台新藝術獎，製作人是趨勢教育基金會董事長陳怡蓁，更邀請詩人教授陳義芝以文學顧問身分參與編劇，擔任文學總策劃，燈光設計鄧振威曾獲世界劇場設計展金獎。

高雄市社教館表示，全劇以文學想像的視角，顛覆刻板嚴肅的印象，透過有趣的劇情，配合戲曲、音樂、舞蹈等表演元素，帶觀眾穿越時空，探訪古代五大文豪。