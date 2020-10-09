趨勢教育基金會20周年力作 「詩人有影放輕鬆」開演

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「詩人有影放輕鬆」舞台劇，帶觀眾跨越時空與古代五大文豪相會。記者王昭月／攝影
「詩人有影放輕鬆」舞台劇，帶觀眾跨越時空與古代五大文豪相會。記者王昭月／攝影

耗資600萬元打造的大型文學舞台劇「詩人有影放輕鬆」，今天在高雄市立社教館登場，包括蘇東坡、李白、杜甫、陶淵明、屈原等古代5大文豪，透過超時空任務同台對話，趣味十足。

「詩人有影放輕鬆」是趨勢教育基金會創設20周年力作，日光場與星光場共吸引2千觀眾進場，這部經典文學劇場包括導演、編劇、製作及演員等，都是一時之選，鬼才導演李易修曾入圍台新藝術獎，製作人是趨勢教育基金會董事長陳怡蓁，更邀請詩人教授陳義芝以文學顧問身分參與編劇，擔任文學總策劃，燈光設計鄧振威曾獲世界劇場設計展金獎。

高雄市社教館表示，全劇以文學想像的視角，顛覆刻板嚴肅的印象，透過有趣的劇情，配合戲曲、音樂、舞蹈等表演元素，帶觀眾穿越時空，探訪古代五大文豪。

全劇以西周采詩官仲子和妻子孟姬貫穿全戲，利用現代科技及歷史文學知識，穿越到不同的朝代，邀各朝代首屈一指的大文豪前來台灣參加「詩人有影放輕鬆」，巧妙連串了2017年「采采詩經」及2013-2019年製作的「杜甫夢李白」、「尋訪陶淵明」、「屈原，遠遊中」、「東坡在臺灣」等劇，帶民眾享受一場經典文學時空之旅。

「詩人有影放輕鬆」舞台劇是趨勢教育基金會創設20周年力作。記者王昭月／攝影
「詩人有影放輕鬆」舞台劇是趨勢教育基金會創設20周年力作。記者王昭月／攝影

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