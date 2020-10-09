高市體感科技搶進雙十連假 駁二漢神巨蛋都有免費體驗

高雄市經發局今天起到11日在駁二棧庫群7號碼頭廣場、漢神巨蛋廣場、高雄軟體科技園區展開今年的「KOSMOS體感重裝部隊」體驗，以「KOSMOS TREDNS！未來勢」為主題，不管白天或晚上，都吸引許多年輕人前往體驗，高市副市長羅達生晚間到漢神巨蛋廣場與參與體驗的年輕人交流，希望更多人了解體感科技的特色與未來發展。

高雄市經發局長廖泰翔下午先到駁二了解民眾參與「KOSMOS體感重裝部隊」情況。這處體驗區域是以積木概念搭建成科幻場域，打出科技及童趣感，每天展出時間下午2時到晚上7時，有AVR賽車、射擊遊戲、智慧健身、划船、射箭、棒球、英語教學、藝術欣賞等多項產品。廖泰翔說，今年還邀請產學合作單位展示研發成果，將體感科技搬到戶外，歡迎大家利用連假期間免費體驗。

「KOSMOS TREDNS！未來勢」體感科技展會，有最新的體感產品，還有「無條件進胃」市集。羅達生晚間到北高雄人潮很多的漢神巨蛋廣場與前往體驗的年輕朋友互動，看到許多人排隊等著入場體驗一番，開心的邀請更多人把握今年的體驗機會。