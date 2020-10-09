高雄改制百年 特展盼帶民眾進入港都時光隧道

中央社 / 高雄9日電

2020高雄電影節將於16日開幕，因今年適逢將打狗改名為高雄屆滿100年，高雄電影節今天在駁二藝術特區舉辦影像特展，盼帶領民眾進入港都的時光隧道。

「時光港都-高雄港映像記憶特展」下午在駁二大勇區P3-1倉庫舉辦開幕儀式，高雄市政府文化局副局長蔡秀玉與會，宣告為期一個月的展期正式開跑。

蔡秀玉致詞提到，今年正值港都由「打狗」改制為「高雄」百年紀念，這場特展為「高雄一百」系列活動打頭陣，讓民眾回望港都發展的百年常民文化，從最早期的小漁村風光，到日治時期港灣雛形，再到近代的國際商港地位。

高雄市電影館副館長暨高雄電影節策展人黃晧傑表示，自即日起至11月8日止，特展規劃重返、變幻和領航3大主題展區，結合動態影像及靜態圖文展覽，讓民眾能夠走入時空隧道，細看高雄港百年來的歷史演進。

高雄電影館更結合AR互動科技與LBS的應用，開發「再造歷史現場計畫-興濱計畫」還原哈瑪星的6個歷史場域，讓觀展者化身日治時期的報社記者，回到1923年的大街小巷，讓歷史情節與建物重現眼前。

2020高雄電影節將於10月16日至11月1日，在高雄市電影館、MLD影城、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫群及5G體感電競基地舉行，影展預售票正開放預售中。

電影 高雄市 駁二

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