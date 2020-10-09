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迎接芋筍節20歲 甲仙小旅行開放報名

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
透過小旅行，可深入認識甲仙人文與產業。記者徐白櫻／翻攝
透過小旅行，可深入認識甲仙人文與產業。記者徐白櫻／翻攝

「2020甲仙芋筍節」今年邁入20年，系列活動預計在下周六（10月17日）登場。除熱鬧踩街活動外，社區也推出甲仙小旅行活動，行程包含貓巷、Q版神明彩繪村與陳家友善香草園等內容，體驗文青一日小旅行。

高雄市甲仙區長許炯華指出，「2020甲仙芋筍節」活動共兩天，今年邀請海軍戰鼓隊與樂儀隊參與踩街，以「鐵牛花車踩街遶境嘉年華」迎接芋筍節20歲生日。

除來甲仙吃芋頭冰、竹筍與梅子外，甲仙區公所也結合社區推出甲仙小旅行，專人導覽與解說頂崁神明庄營造過程，貓巷由來與友善香草園等地故事，品嘗關山養生風味餐、仙豆咖啡與草仔粿等在地餐飲。報名遊客有獲得高山有機咖啡包、養生料理包及甲仙銅板樂園免費住宿卷。

主辦單位指出，小旅行報名至10月15日截止，每人999元，報名專線為0928-752-116。

甲仙芋筍節10月17日開幕，首日活動以熱鬧踩街開場。記者徐白櫻／翻攝
甲仙芋筍節10月17日開幕，首日活動以熱鬧踩街開場。記者徐白櫻／翻攝

咖啡 彩繪村 遶境

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