永久屋禮納里部落違建屏東縣府將拆除 族人陳情抗議

莫拉克風災11年，受風災影響的部落遷居到永久屋，屏東縣共興建1320幢的永久屋，部落居民為了生計、居住空間，永久屋出現越來越多的違建，禮納里部落的霧臺鄉好茶部落，發展觀光，縣府對違建量體誇張的兩戶，將在10月15、16日啟動強制拆除，族人感嘆，永久屋的產權定位、產業發展受限，影響居民生活與族群永續「這一拆恐造成部落撕裂」。

霧臺鄉民代表李金龍是霧臺鄉好茶村民，也是第一批返鄉青年，經營部落接待家庭，將好茶部落打造成「脫鞋子的部落」。李金龍在永久屋旁的停車空地建造三層樓高的違建，縣府在今年6月30日前往拆除，李當時簽下切結書，會自行全拆，但3個多月後，李僅拆除3樓部分建築，縣府在10月15日前往拆除，16日拆另一戶的違建。

李金龍說，永久屋之名「很諷刺」，他認為莫拉克風災重建條例做半套，永久屋的土地不是我們的，做任何事情都綁手綁腳，政府希望我們返鄉、安居樂業，但返鄉之後，面臨居住空間，僅兩層樓共32坪，但這是一輩子居住地方，但永久屋增建，站在縣府就是違建，希望能合法化。

李金龍說，部落族人在永久屋增建，大多居住空間，有的用來做餐廳、工作室、遊程體驗的區域，希望政策全盤檢討，請求暫緩拆除。好茶部落陳姓族人說，違建一旦拆，也撕裂好茶部落；部落族人將在13日上午到縣府陳情抗議。

屏東縣府原民處指出，違建本身就是不合法，永久屋違建處理計畫，在經費有限狀況下，有其優先順序，15日要拆除的違建，今年6月30日前往拆除時，屋主提出請求希望自行拆除，縣府尊重，屋主簽署自行拆除切結書，但屋主未依承諾拆。

原民處指出，禮納里部落是山坡地，量體大小對山坡地有直接關聯，違建拆除選擇量體最大的優先處理，沒有針對性；對於永久屋居住空間不足，縣府針對禮納里部落，研擬基地重建安置地變更開發計畫，檢視建蔽率與容積率部分是不是還有機會調整。