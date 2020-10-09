國慶連假金門湧現大量遊客 飛機班班客滿

連續3天的國慶日連假，今天正式展開，從昨天下午起飛往金門的班機就班班客滿，共載客4032人到金門，載客率達96.92%，接近滿載；今天從台灣各地飛往金門航班，一整天共有37架次，搭載率也都是百分百，倒是反向從金門飛往台灣的，不少班機都有空位；值得關注的是，這次連假少了旅台在地鄉親，主要以觀光客佔多數。

中秋節剛過，這週又迎來了國慶連續假期，由於兩次連假太接近，今天的搭機民眾多是觀光客，少了旅台鄉親；此外，本週一年一度的烈嶼芋頭節即將到來，也讓遊客增加了不少。

今天金門尚義機場的旅客很多，總計今天立榮從台北、台中、高雄、嘉義等地飛往金門的航班共有25架次；華信航空從台北、台中飛往金門共12架次，兩家航空公司雖未明顯增班，但都放大機型；但每班飛機還是都客滿，一位難求。