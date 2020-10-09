高雄市今年沒有國慶升旗 市府只辦健行慶國慶

去年國慶日，高雄市街頭看到許多國旗，前市長韓國瑜也在高雄展覽館主持國慶升旗典禮。今年市長換民進黨陳其邁，高雄市政府不辦國慶升旗，只於國慶日早上在澄清湖舉辦「國慶手牽手、齊步向前走」健走活動慶祝國慶。

去年國慶日，高雄市舉辦了睽違20年的國慶升旗典禮，當時市長韓國瑜率市府局處首長參加，主辦單位高雄市觀光局估計上萬人湧入。今年市長換成民進黨陳其邁，市府不舉辦國慶升旗，只由民政局規畫了健走慶祝一下。

民政局明天要在澄清湖風景區舉辦的健走活動，預計早上6時30分到8時40分進行。

高雄市議員陳麗娜日前在臉書貼文表示，去年雙十和今年的雙十，高雄街景大不同；中華民國的國旗何時被貼標籤只屬國民黨？高雄又回到那個家門口掛國旗都有壓力的狀態⋯⋯如預期一般今年高雄街頭見不到旗海飄揚！

陳麗娜表示，中華民國的國旗代表著中華民國建國精神！每每在國外能看見自己國家國旗的振奮感，為什麼在國內反而成為政黨標籤？