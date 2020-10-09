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雙十連假首日上午台東交通順暢 警方估午後出遊高峰
雙十節3天連假首日，台東各地交通大致順暢，南迴公路北上路段早上9時過後車流量增加，警方預估中午過後至明天為出遊高峰，提醒用路人盡可能避開車潮高峰時段再上路。
南迴改安朔行控中心指出，連假首日，早上9時從屏東端進入草埔隧道北上車道陸續湧入車輛，但未造成車輛回堵情形，車速都維持50至60公里，沿線到台東市都相當順暢。
大武警分局表示，預估出遊高峰是從今天至明天北上路段，時段分別為早上9時至12時，下午2時至晚上8時；11日則為南下車道出現返工車潮，用路人屆時可避開車潮這時間點上路。
另連假期間為保護用路人交通安全，警方執行交通疏導及取締勤務，包括針對易肇事路段、風景區路段等，增派人員並編排綿密勤務，加強交通秩序整理。
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