快訊

2020是台灣Podcast元年！「廣播版」YouTuber怎麼用聲音收服鐵粉？

連5天疫情！連假首日增3例境外移入 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十連假首日上午台東交通順暢 警方估午後出遊高峰

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
雙十節3天連假首日，台東各地交通上午大致順暢，警方預估中午過後至明天為出遊高峰，提醒用路人盡可能避開車潮高峰時段再上路。記者尤聰光／攝影
雙十節3天連假首日，台東各地交通上午大致順暢，警方預估中午過後至明天為出遊高峰，提醒用路人盡可能避開車潮高峰時段再上路。記者尤聰光／攝影

雙十節3天連假首日，台東各地交通大致順暢，南迴公路北上路段早上9時過後車流量增加，警方預估中午過後至明天為出遊高峰，提醒用路人盡可能避開車潮高峰時段再上路。

南迴改安朔行控中心指出，連假首日，早上9時從屏東端進入草埔隧道北上車道陸續湧入車輛，但未造成車輛回堵情形，車速都維持50至60公里，沿線到台東市都相當順暢。

大武警分局表示，預估出遊高峰是從今天至明天北上路段，時段分別為早上9時至12時，下午2時至晚上8時；11日則為南下車道出現返工車潮，用路人屆時可避開車潮這時間點上路。

另連假期間為保護用路人交通安全，警方執行交通疏導及取締勤務，包括針對易肇事路段、風景區路段等，增派人員並編排綿密勤務，加強交通秩序整理。

連假 車潮

延伸閱讀

國慶連假遊新北 避10景點壅塞路段

國慶連假 疏運嚴峻恐超中秋

雙十連假虎頭埤雙胞胎入園半價 穿親子情侶裝有好康

國慶3天連假 桃園市垃圾照常收運不打烊

相關新聞

蘭嶼廣播電台疑因資金短缺 恐面臨被取消執照

成立24年的財團法人台東蘭嶼廣播電台，疑因資金短缺，近日國家通訊傳播委員會NCC要求補足資金，若未達成要求，恐將面臨執照...

屏南15鄉鎮近6萬戶 13日晚11時起停水23小時

自來水公司牡丹給水廠因原水直通閥故障，水公司將施工維修，從13日晚上11時到14日晚上10時停水，共計23小時。

雙十連假首日上午台東交通順暢 警方估午後出遊高峰

雙十節3天連假首日，台東各地交通大致順暢，南迴公路北上路段早上9時過後車流量增加，警方預估中午過後至明天為出遊高峰，提醒...

高雄輕軌二階 評估出爐再處理

高雄輕軌二階成為定期會質詢焦點，議員關注，居民也到議會陳抗。藍營議員批市長陳其邁「陳關機」、「邁假死」，要求停建輕軌。陳...

光電發展、環境永續 平衡大考驗

屏東縣政府去年在沿海4鄉畫定「嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電」地方光電專區，儼然成為活化劣農地一帖妙方，在綠...

光電工地涉文資 屏縣登錄審查

農電、漁電等地面型光電引發毀農滅漁爭議，「光電之亂」蔓延全台。星耀能源在屏東縣枋寮鄉的光電基地，被文資人士質疑恐造成二戰...

高市公車 2025全面無障礙化

時代力量高雄市議員林于凱質疑公車讓輪椅族在快車道下車，無障礙公車普及率僅52.7%。高雄市交通局表示，目前高雄無障礙公車...

在地心產業／洪誼靜：屏東可可聞名 啟發創業

洪誼靜談起可可時眼神發亮，她說，吃過各地的巧克力，卻不曉得家鄉的可可是獲得世界冠軍比賽的可可，也開啟人生下半場。

在地心產業／返鄉種可可 做美妝進軍國際

「可可不是只有巧克力，也是美妝保養品」。在國外經商從事貿易工作的洪誼靜，6年多前因健康因素回到家鄉屏東休養，偶然機會接觸...

二戰巴士海峽之淚 日籍女文史工作者申請開挖遺骸

美麗的恆春半島在二戰是海上戰場，死了許多日本官兵，最近日本女文史工作者舘量子向墾管處及屏東縣政府申請在核三廠出水口沙灘開...

綠議員促設「彩虹地景」 陳其邁：相愛者有在一起的權利！

高雄市議員簡煥宗、黃捷與高閔琳今天在市政總質詢時，爭取在高雄市設置「彩虹地景」，並邀請市長陳其邁參加11月28日舉行的2...

國慶連假高雄交通熱點 旗津、西子灣與旗山是重點

明天起展開3天國慶連假，高雄市交通局預估，10月10日是流量最高峰，以旗津、西子灣與旗山周邊下午車流最多，流量會比一般假...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。