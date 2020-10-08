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工策會任用制度亂了套 陳其邁允檢討績效

中央社 / 高雄8日電

高雄市工商發展投資策進會去年8月成立，11月卻將委任制改僱用，既要比照勞工上班8小時，又要享公務員敘獎福利，民進黨議員批制度混亂，高雄市長陳其邁允檢討績效及必要性。

民進黨市議員康裕成今天鎖定市府工策會，批單位設立是為排除投資障礙而存在，但自去年8月2日掛牌成立後，任用制度卻亂了套。她指出工策會13名員工，一年編列新台幣1970萬餘元，每個月支出百餘萬薪水，但已去職的劉姓副總幹事於今年6月市民推市長罷免案時，卻公開呼籲民眾不要去投罷免票，領公帑卻在做違反市民意志的事，匪夷所思。

她說，更有甚者，工策會包括總幹事、副總幹事及組長等人的任用於去年掛牌時以委任任用，但卻於11月初改為僱用，人員要適用勞基法，又要享有公務人員的敘獎等，她批評制度混亂，也質疑工策會宣傳造假的績效，毫無章法，促陳其邁未來要好好約束。

陳其邁允諾會檢討工策會的績效，人事任用也會參酌其他城市，並檢討單位定位或存在的必要性，如果未達績效恐難向市民交代。

陳其邁 民進黨

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