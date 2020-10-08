紀念金門第一才子許獬450年冥誕 後人慶醮遶境

金門明朝鄉賢代表性人物之一的許獬，有「金門第一才子」美譽，今年適逢他450週年冥誕，金門縣后湖村今天宣布，將於10日在會元紀念館舉辦一場慶醮，並於11日進行金城遶境活動。

許獬，字子遜，號鍾斗，生於明隆慶4年（1570），卒於明萬曆34年（1607），到2020年正逢他450歲冥誕。金門縣后湖社區發展協會理事長許金滄表示，現在後浦的金門鎮總兵署，原是許獬的書齋「叢青軒」。許獬在明萬曆29年（1601）奪會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」，入選國家高級培養之列，授翰林院編修。

后湖會元許氏宗親會理事長許丕文表示，后湖人尊許獬為會元祖而神格化，民國70年（1981）建祠為會元紀念館奉祀，民國92年（2003）9月21日新成會元金身神像，並舉辦授官400年慶醮；又配祀於朱子祠，後浦許氏家廟配「會元傳臚」匾，后湖會元紀念館高懸「鄉賢」匾，他葬於山前村後，又立有「文章垂世孝友傳家坊」墓道碑在當今金城鎮賢庵國小旁。

金門縣府觀光處副處長許績鑫為許氏後人，他所編撰的「許獬四書文選粹」今天發表。許績鑫表示，許獬的傳世文章概分為理學類、詩文類及四書文類三類十餘本，以他只活了37歲年紀來看，這些著作等身的數量，相當可觀。

許績鑫表示，許獬傳世名言「取天下第一等名位，不若幹天下第一等事業，更不若做天下第一等人品」，更是金門風教下的晨鐘暮鼓。