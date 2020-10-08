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綠議員促設「彩虹地景」 陳其邁：相愛者有在一起的權利！
高雄市議員簡煥宗、黃捷與高閔琳今天在市政總質詢時，爭取在高雄市設置「彩虹地景」，並邀請市長陳其邁參加11月28日舉行的2020「高雄同志大遊行」。陳其邁表示，「相愛的人有在一起的權利！」市府會盤點適合地點設置，促進平權與社會對話，彼此包容、欣賞。
簡煥宗說，各地的同志大遊行都為地方創造相當多的產值。黃捷表示，許多城市都有「彩虹地景」，新竹市政府還試辦了「彩色行人道」，建議高雄也可以設置彩虹地景。三位議員並建議三處設置彩虹地景的地點，分別是大勇/公園路口、大勇/駁遊路口、四維行政中心前方廣場。
黃捷與高閔琳並遞交高雄同志大遊行的活動邀請函，還有彩虹口罩，邀陳其邁11月28日下午1點半到公園二路、大成街口，一起參與同志大遊行。
「相愛的人有在一起的權利！」陳其邁說，會請副市長史哲盤點適合地點設置，促進平權與社會對話，彼此包容、欣賞。
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