黃捷要求高雄工業管線裝定位系統 陳其邁：目標2年內裝好

無黨籍議員黃捷今首次質詢高雄市長陳其邁，黃捷要求工業管線在其市長任期內裝好LDS即時洩漏定位偵測系統，並增加居民演習場次等。陳其邁允諾目標2年內將高雄市72條工業管線都裝上定位系統，也增加社區相關避災演習場次。

黃捷在前市長韓國瑜時質詢「翻白眼」爆紅，但今首次質詢陳其邁，態度溫和許多。黃捷質詢聚焦管線氣體洩漏問題，她說，高雄市有很多管線經過市中心，當市府比市民還慢知道洩漏後就太慢了，詢問陳其邁何時可把所有管線可以裝好LDS即時洩漏定位偵測系統？陳其邁說，會目標2年內把72條工業管線裝好。

黃捷批評市府9月9日就有通報，但11日才成立中心，也僅告知封路，沒說原因，應該把資訊公布清楚，不讓市民只知道片面資訊。此外，市府運用管線監理檢查費辦演習，但107、108年只辦3場，今年預計4場也不夠，盼陳其邁承諾每年針對高風險區域、管線沿線社區，至少一年辦一場。

陳其邁說，訊息通報覆蓋率不足，會考慮如用簡訊等方式更普及來改善。未來管線附近大型人口集中難疏散，要有避險做法，社區只有3、4場演習不夠，會在管線密集區告知居民有管線要演習。

黃捷表示，大社工業區要降乙編，才能減少管線。陳其邁說，降編是市府承諾不會改變，現在在內政部審查，市府立場不會變。