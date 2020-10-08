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高雄國慶連假很精采 健走、聽滅火器、玩電競　

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「DigiWave無條件進位」科幻藝術展昨晚由高雄市經發局長廖泰翔（左）開箱，由金曲獎視覺團隊打造的科幻展區精采可期。圖／高雄市經發局提供
「DigiWave無條件進位」科幻藝術展昨晚由高雄市經發局長廖泰翔（左）開箱，由金曲獎視覺團隊打造的科幻展區精采可期。圖／高雄市經發局提供

明天就是3天國慶連假，為鼓勵市民參與，也迎接廣大遊客造訪，市府多個局處籌辦精采活動。國慶日清晨，民政局在澄清湖風景區辦3公里健走，吸引1200人報名，參加者可獲文創小方巾，還能參加摸彩。民政局宗教禮俗科表示，原本限額800名，反應熱烈增加到1200名，考量防疫，若無法保持社交距離，要求民眾須戴口罩。

除了民政局辦健走，高雄市經發局主辦「DigiWave無條件進位」科幻藝術展也很有可看性，邀請民眾在連假期間，可到駁二和巨蛋廣場欣賞滅火器、美秀集團等樂團演出，體驗最刺激的體感電競遊戲和VR運動賽事。

經發局長廖泰翔說，為讓科技走入人群，經發局在雙十連假期間規畫「DigiWave 無條件進位」，8日持續至11日。一系列活動包括駁二P2倉庫的科幻藝術展，戶外大義倉庫前則有130攤由LA RUE 文創設計規劃的「無條件進胃」市集，大港橋邊有一連三天的「港邊搖滾」之夜，走過大港橋還有「體感重裝部隊」AVR遊戲免費玩，喜愛刺激電競的民眾則可到漢神巨蛋體驗「KOSMOS主題館」。

經發局表示，9日至11日有美秀集團、滅火器、拍謝少年、大象體操、孩子王、The Fur.等獨立樂團於駁二塔接力上陣。展覽與保育類漫畫店「Booking」合作，打造一間滿佈經典科幻漫畫，或坐或臥都舒服、讓人腦洞大開的精神時光小屋。一系列周邊活動更囊括「Giloo 紀實影音」精選科幻電影院， 搭配設計師廖小子、關渡美術館館長黃建宏的電影座談，還有「台灣通勤第一品牌 」與中央大學光電系副教授欒丕綱的無差別漫談。

在DigiWave展覽部分，邀請視覺團隊「叁式」策展，其作品包括金曲獎頒獎和台灣設計展，運用沉浸式體驗空間結合實體展示，打造巨幅影像作品「遙視」橫亙全場，串連場內「機器人」、「電子身體」、「虛擬實境」及「太空探索」等子展覽，透過不同情境設定激發民眾對科技未知的無限想像。

「機器人」設定情境為「無法辨識機器或人的那ㄧ刻」，邀請日本當紅的虛擬網紅「imma」跨海參展。此外，旅英設計師詹朴APUJAN打造的「雲的製造所」服飾，呈現對身體的奇幻異想。展區中的「虛擬實境」，模擬「無法分辨真實虛擬的那ㄧ刻」，由遊戲體感設備商智崴「XR Cinema」透過VR設備帶你突破時空限制，進行一場未知的冒險之旅。

8日至11日在漢神巨蛋廣場，集結多家體感電競廠商打造「KOSMOS主題館」，以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，打造超現實未來場域，民眾可免費體驗多人連線對戰、虛擬演唱會和VR運動賽事。

高雄市政府民政局國慶日清晨在澄清湖風景區辦3公里健走，吸引1200人報名，參加者可獲文創小方巾。圖／高雄市民政局提供
高雄市政府民政局國慶日清晨在澄清湖風景區辦3公里健走，吸引1200人報名，參加者可獲文創小方巾。圖／高雄市民政局提供

連假 駁二

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