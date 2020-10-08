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疫後結婚潮來襲 高雄集團結婚可能取消理由是這個

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻羅紹平陳弘逸／連線即時報導
疫情趨緩後，各地出現結婚潮，新人喜滋滋辦婚宴，完成終生大事。圖／讀者提供
疫情趨緩後，各地出現結婚潮，新人喜滋滋辦婚宴，完成終生大事。圖／讀者提供

今年初因疫情風暴攪局，打亂許多新人辦喜宴計畫，許多婚宴因此延期或縮小規模，隨著疫情緩解，加上農曆7月已過，最近婚宴相關產業都感受市場回溫，熱門婚宴場地到年底前幾乎客滿，民代也恢復忙碌的跑攤人生。婚宴回溫，高雄原訂10月18日舉行的集團結婚報名卻偏冷，民政局宗教禮俗科表示，今年集團婚禮報名偏冷原因應該是婚宴場地不好訂，許多年初要舉行的婚宴延到年底，熱門婚宴場地一位難求，連帶影響民眾參加集團婚禮，加上考量疫情，傾向取消或延期舉行。

數字會說話，高雄市民政局戶籍科表示，今年6月高雄市結婚登記降到只剩771對，7月也只有887對，與去年6月1103對、7月1139對差距不小，今年9月有865對新人登記，結婚登記情況有回升，國慶日當天高雄預約結婚登記新人有224對。

屏東市戶政事務所統計，今年8月有52對新人辦登記，9月有60對，隨疫情趨緩加上農曆7月剛過，10月結婚對數可望再增加。

民進黨高雄市議員黃文益說，從中秋檔期開始，明顯感受到民間辦聚餐、婚宴的活力恢復了，疫情期間紅帖行程少，近期到年底，只要是適合婚嫁的黃道吉日，幾乎都有喜酒攤，婚宴行程增多。

高雄漢來美食表示，國人喜歡選黃曆上好日子辦婚宴，旗下漢來本館、漢神巨蛋會館年底前好日子早已訂滿。高雄國賓飯店表示，從7月至年底的好日子，高雄國賓飯店婚宴場次都是滿的，甚至有準新人預訂明年12月檔期，滿檔原因除了上半年度原本已訂的婚宴延後至下半年或明年舉辦，也增加多場新的婚宴，大多落在30桌左右，整體婚宴市場熱絡。

高雄內門外燴業者「阿机師」說，今年疫情打亂許多人婚宴，農曆7月本來婚宴與入新厝等宴客場次少，8月起訂單暴增一倍，加上很多人擔心疫情在冬天再度來襲，趕農曆10月前宴客，雖然外燴訂單多，年初以來疫情影響景氣，不少工作人員另覓工作討生活，雇工難找，也無法接太多訂單。

台東縣飯店、餐廳婚宴訂席已滿到年底，娜路彎酒店餐飲部表示，飯店內5個廳10月10日當天全開，婚宴場地難訂，主因是今年上半年度許多民眾因為疫情延後宴客。

不只婚宴餐廳忙碌，婚紗業者也感受近來生意轉熱。有24年歷史的高雄「法國台北」婚紗業者表示，近來洽詢拍婚紗的新人增多，若最近要訂今年婚宴場地可能好日子已訂不到，許多新人是今年底拍婚紗，婚宴選在明年初舉行。

疫後結婚潮來襲，國慶日當天高雄預約結婚登記新人已有224對。圖為今年5月20日新人在高雄三民區戶政事務所辦結婚登記的熱鬧場景。本報資料照片
疫後結婚潮來襲，國慶日當天高雄預約結婚登記新人已有224對。圖為今年5月20日新人在高雄三民區戶政事務所辦結婚登記的熱鬧場景。本報資料照片

疫情 集團結婚 婚紗

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