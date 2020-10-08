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來看「鷹河」！「國慶鳥」過境屏東 茂管處辦賞鷹活動
屏東瑪家禮納里部落為猛禽的中繼站，每年10月接近國慶日，就會有大量的灰面鵟鷹南遷形成的綿延「鷹河」，因此又被稱為「國慶鳥」。透過近幾年的觀察，預計會有3至4萬隻灰面鵟鷹過境禮納里。為把握「鷹河」過境今年茂林國家風景區管理處與高雄野鳥學會合作，將於10月11日、18日在禮納里遊客中心廣場舉辦賞鷹解說活動。
茂林國家風景區管理處指出，屏東瑪家禮納里部落為猛禽的中繼站，九月中旬先是赤腹鷹過境，十月則是灰面鵟鷹，由於過境時間，接近國慶日因此又被稱為「國慶鳥」。
高雄鳥會表示，因灰面鵟鷹的體形大，飛行速度較慢，容易形成鷹球、鷹柱及鷹河，在禮納里天空形成龍捲風式盤旋時，場面相當壯觀，也是一直以來都是生態界的熱門景點。
今年墾丁國家公園調查赤腹鷹過境數量已達25萬8千隻，超越去年再創新高，鷹群動輒數以千計，場面相當壯觀，因此，有不少鷹迷預估接下來的「國慶鳥」的數量，可能再創新高。
另外，往年鷹群過境時，在禮納里遊客中心上空即可看見成群猛禽翱翔天際，就連林間步道與周邊樹林也有各種「鷹姿百態」。
有鑑於此，交通部觀光局茂林國家風景區管理處和高雄野鳥學會合作在，將在10月11、18日，在遊客中心廣場辦理駐點賞鷹解說活動，並架設望遠鏡供鷹迷觀賞。
茂林國家風景區管理處處長簡慶發表示，今年和高雄鳥會合作，希望未來禮納里部落能成為猛禽觀察的新景點，由於猛禽留鳥熊鷹原本就與原住民文化有密不可分的淵源，並有魯凱、排灣族的原住民部落的加持，未來管理處將朝生態觀光與部落產業結合的方式辦理觀光活動。
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