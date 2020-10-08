光電施工毀日本軍事遺址？縣府令停工啟動史蹟登錄審查

星耀能源公司在屏東枋寮鄉新開村的光電基地8月動工後，文史工作者發現當地的日軍碉堡、坑道受損，指當時日軍調派駐防屏東的第50師團（石頭營）在當地設軍事要塞，工程破壞完整性，縣府上周已要求暫時停工；縣文資所表示，現勘初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，建議先列冊追蹤，審查類別為史蹟，由文資所辦理調查遺跡範圍後，啟動登錄審查程序。

枋寮鄉新開村的光電工地動工後，剛進行排水改善先期作業時，文史工作者發現日治時期「石頭營」軍事遺跡在工地內被破壞，廠商依據文資法規定自行停工並報縣府協助處理；因程屬縣府推動的能源開發計畫，縣府指示綠能辦公室及文化資產保護所實地了解；廠商表示，動工前未發現相關軍事設施存在，依法查詢環境敏感地區，「石頭營」要塞區未列入查詢的文資身分淸單內，工程已取得開發許可。

縣府斟酌長期停工可能造成重大損失，文資所上周邀3名位文資學者專家現勘，釐清該建造物文化資產價值及劃定保護範圍，期兼顧工程開發與文化資產保存；審查委員現勘後，初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，碉堡、坑道是混凝土結構雖不會被破壞，但建議先列冊追蹤，審查類別為史蹟，後續由縣文資所辦理調查遺跡範圍後啟動登錄審查程序。

文資委員現勘及比對開發公司所提圖說，2處碉堡及地道遺跡位置位於基地邊界，與太陽能設備有段距離，為保持軍事遺跡的完整性，委員要求施工單位以不擾動遺跡本體為原則，建議先套圖確認軍事遺跡（遺構）的位置，開發行為如有干擾之處，應提說明或修正做法討論後才能施工，另考量汛期未結束，也要求開發公司未完成相關程序前，工區做好水土保持設和相關緊急應變措施。