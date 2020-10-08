快訊

殲-16現身台海 國軍地面防空飛彈部隊如何因應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光電施工毀日本軍事遺址？縣府令停工啟動史蹟登錄審查

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
星耀能源公司在屏東枋寮鄉新開村的光電基地8月動工後，文史工作者發現當地的日軍碉堡、坑道受損，縣文資審議委員現勘初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，將啟動登錄審查程序。記者潘欣中／翻攝
星耀能源公司在屏東枋寮鄉新開村的光電基地8月動工後，文史工作者發現當地的日軍碉堡、坑道受損，縣文資審議委員現勘初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，將啟動登錄審查程序。記者潘欣中／翻攝

星耀能源公司在屏東枋寮鄉新開村的光電基地8月動工後，文史工作者發現當地的日軍碉堡、坑道受損，指當時日軍調派駐防屏東的第50師團（石頭營）在當地設軍事要塞，工程破壞完整性，縣府上周已要求暫時停工；縣文資所表示，現勘初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，建議先列冊追蹤，審查類別為史蹟，由文資所辦理調查遺跡範圍後，啟動登錄審查程序。

枋寮鄉新開村的光電工地動工後，剛進行排水改善先期作業時，文史工作者發現日治時期「石頭營」軍事遺跡在工地內被破壞，廠商依據文資法規定自行停工並報縣府協助處理；因程屬縣府推動的能源開發計畫，縣府指示綠能辦公室及文化資產保護所實地了解；廠商表示，動工前未發現相關軍事設施存在，依法查詢環境敏感地區，「石頭營」要塞區未列入查詢的文資身分淸單內，工程已取得開發許可。

縣府斟酌長期停工可能造成重大損失，文資所上周邀3名位文資學者專家現勘，釐清該建造物文化資產價值及劃定保護範圍，期兼顧工程開發與文化資產保存；審查委員現勘後，初步認定2處碉堡及相關坑道屬於日治時期軍事遺跡，碉堡、坑道是混凝土結構雖不會被破壞，但建議先列冊追蹤，審查類別為史蹟，後續由縣文資所辦理調查遺跡範圍後啟動登錄審查程序。

文資委員現勘及比對開發公司所提圖說，2處碉堡及地道遺跡位置位於基地邊界，與太陽能設備有段距離，為保持軍事遺跡的完整性，委員要求施工單位以不擾動遺跡本體為原則，建議先套圖確認軍事遺跡（遺構）的位置，開發行為如有干擾之處，應提說明或修正做法討論後才能施工，另考量汛期未結束，也要求開發公司未完成相關程序前，工區做好水土保持設和相關緊急應變措施。

文史工作者 文化資產 日治時期

延伸閱讀

犧牲歷史也要換綠電 政府帶著地方盲目衝能源業績

台南西市場整修 老店憂換址就走味

開南大學光電屋頂啟用 鄭文燦：大學綠能場域增加收入

新北市府籌建淡北道路 將於本月20日文資審議

相關新聞

光電施工毀日本軍事遺址？縣府令停工啟動史蹟登錄審查

星耀能源公司在屏東枋寮鄉新開村的光電基地8月動工後，文史工作者發現當地的日軍碉堡、坑道受損，指當時日軍調派駐防屏東的第5...

來看「鷹河」！「國慶鳥」過境屏東　茂管處辦賞鷹活動

屏東瑪家禮納里部落為猛禽的中繼站，每年10月接近國慶日，就會有大量的灰面鵟鷹南遷形成的綿延「鷹河」，因此又被稱為「國慶鳥...

校園冷氣費怎麼收？高市修訂代收代辦費注意事項設基準

行政院宣布中小學冷氣將於111年2月全面裝設，已經裝設的學校正面對冷氣使用費如何收取、誰來收的問題。高雄市教育局今天召開...

金馬賓館巧思多！藝術家以空間寫生開啟感知新可能

藝術家賴志盛首次到高雄辦個展，以「繞梁」為題發展6件全新現地創作作品，作品與金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）建築空間緊...

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

因應非洲豬瘟，台灣禁止進口大陸豬肉相關製品，時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢時指出，有台南市民在網路爆料訂購台灣製...

藍要求停建輕軌二階爭議路段 陳其邁嗆為何去年不反對

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，國民黨多名議員聯合質詢，關注輕軌二階爭議路段問題，雙方唇槍舌戰，藍營議員嗆陳其邁「陳關機...

輕軌二階惹議 中華藝校千名家長連署陳情噪音霸凌校園

高雄市長陳其邁上任後宣示恢復興建輕軌二階，中華藝校家長會今天在學校圍牆掛上抗議布條，抗議輕軌二階計畫未來噪音霸凌校園，汽...

輕軌二階爭議未解 居民到議會陳情

高雄輕軌二階爭議未解，高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，不少藍綠議員關注此議題，也有輕軌沿線居民到議會抗議陳情。陳其邁說，...

高雄輪椅族下公車走快車道？交通局：未依規使用斜坡道

時代力量高雄市議員林于凱質疑輪椅族被公車下在快車道，高雄市無障礙公車普及率僅52.7%，相較台北已經超過80%，還有很大...

重啟南方治理平台 陳其邁：最快年底或明年初召開

高雄市長陳其邁今到議會接受質詢，民進黨議員陳致中要求擴大檢測小港居民是否受砷汙染及重啟南方跨域首長會報等。陳其邁允諾居民...

迎六堆300年 號召300頭客家獅展演

明年是六堆300年，屏東縣政府以六堆歷史及文化為主軸規畫系列慶典，包含復返客家獅技藝與精神，透過製作獅頭、調查研究、影像...

攻守易位 藍打食安、綠一派客氣

高雄市長陳其邁昨天首度到議會做施政報告並接受質詢，特地理髮表示重視，上台後不看稿侃侃而談逾1小時，笑稱想講的太多而欲罷不...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。