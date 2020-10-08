校園冷氣費怎麼收？高市修訂代收代辦費注意事項設基準

行政院宣布中小學冷氣將於111年2月全面裝設，已經裝設的學校正面對冷氣使用費如何收取、誰來收的問題。高雄市教育局今天召開修訂「高雄市國民中小學學雜費及各項代收代辦費收取應行注意事項」會議，決定在學校收費基準的代收代辦費用項目，增列冷氣使用及維護費，學校收費應完成書面向家長說明、經校務會議通過等程序，才得收費或調整收費。

高雄市推動「校園雙機」，開學已經1個多月，不少班級冷氣已呼呼地吹。雖然中央宣稱會將中小學冷氣電費納入一般性補助款補助地方政府，但細節仍在研擬中，只聞樓梯響，111年是否就會開始補助，還是未定數，這之前還是得各縣市、各校想辦法。目前台北、新北、台中、台南市都已有冷氣使用費代收代辦注意事項，高雄市原本希望待部統一訂定，但緩不濟急，今天也開會討論制訂相關規定。

現行「高雄市立國民中小學學雜費各項代收代辦費收取基準應行注意事項」明訂的代收代辦費項目中，只有教科書費、交通車費、家長會費、學生團體保險及午餐費五項，並沒有「冷氣使用費」，因此各校作法不一，標準也不同。有的學校讓各班導師自行收費，有的導師則是拒絕承擔，認為於法無據，而由班上的總務媽媽幫忙。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，修訂後的「高雄市國民中小學學雜費及各項代收代辦費收取應行注意事項」，收費基準附表訂定收費基準，已裝設儲值卡收費學校的收費標準是：每度電費計算公式＝（流動電費每度電價+基本電費每度電價+超約附加費（超過契約容量時））＊1.3；未裝設儲值卡收費學校的收費標準是：電費+冷氣維護等費用，合計以每學期700元為上限；及以表燈計價學校，以每度單價5元為上限。

陳佩汝表示，依規定冷氣使用的電費有每生超過10元以上額度的結餘，應予以退費。冷氣維護費剩餘款得滾存學校基金，作為冷氣機維護、修繕、折舊攤提等費用專款專用。相關法規需提局務會議審議通過後再公布實施。