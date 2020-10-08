澎湖望安地標新亮點 大型綠蠵龜裝置藝術吸睛

有海龜故鄉之稱的澎湖望安島，澎湖縣政府最近在島上設立一座大型綠蠵龜裝置藝術，還有「望而心安」的玳瑁入口意象，栩栩如生，期盼海龜年年都會回到故鄉棲息產卵。

縣府旅遊處表示，澎湖望安島往年都有綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜和革龜等瀕臨絕種保育類動物上岸產卵，其中以綠蠵龜的數量較多，今年委由澎湖在地藝術家吳飛達製作一座長8公尺寬和高約4公尺的綠蠵龜造型意象，坐落在島上保護區的土地公廟海港前，巨龜造型格外引人注目。

除了綠蠵龜造型意象外，還在入口處設有「望而心安」的玳瑁意象，周邊配置有休憩石椅等，成為島上休憩旅遊的據點之一。

澎湖望安綠蠵龜產卵棲息保護區於民國84年公告成立，全島包括網垵口、萬安宮、天台山、西安水庫、土地公港和水雷港等6處沙灘草地列為保護區，面積23.3公頃，每年5月至10月晚上8時到清晨5時，為免海龜受干擾，管制禁止進入，並派有志工巡護。