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檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
有民眾日前在網路上爆料訂購台灣製肉鬆餅，卻收到大陸製的肉鬆餅。圖／時代力量台南市議員林易瑩提供
有民眾日前在網路上爆料訂購台灣製肉鬆餅，卻收到大陸製的肉鬆餅。圖／時代力量台南市議員林易瑩提供

因應非洲豬瘟，台灣禁止進口大陸豬肉相關製品，時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢時指出，有台南市民在網路爆料訂購台灣製的肉鬆餅，送來的包裝上卻寫著大陸福建製，一名網友熱心向台南市衛生局檢舉，結果遭衛生局人員罵「浪費行政資源」、「你以後可以不要這麼無聊嗎」，讓該網友氣得找民代投訴。衛生局表示，非洲豬瘟防疫視同作戰，會再教育同事的處理態度。

林易瑩今在議事廳播放一段網友向衛生局人員檢舉的對話錄音檔。根據錄音檔內容，該名衛生局人員詢問檢舉人說「妳要怎麼證明這是大陸的？我打給訂購人說不是，妳說是，買的人又不是妳」，檢舉人回「所以呢？」，衛生局人員說「妳這樣浪費行政資源，暴露人家的個資這樣對嗎？」檢舉人指「這是他自己po文的」。

接著，衛生局人員說「他這樣po文不代表你可以到處去散布」，檢舉人回「我沒有到處」，衛生局人員再回應說「妳來這邊檢舉就算揭露人家個資」，檢舉人問「所以你要告我嗎？」，衛生局人員表示「我沒有要告妳，妳以後可以不要這麼無聊嗎？」，檢舉人說「我會繼續檢舉，你是台南的衛生局對不對？」該員說「對，掰掰」。

林易瑩指出，政府針對非洲豬瘟，號稱「防疫視同作戰」，鼓勵大家舉報，結果有民眾在網路上看到有人購買台灣肉鬆餅，卻收到包裝盒上寫著來自大陸福建的肉鬆餅，去向衛生局檢舉卻得到「浪費行政資源」、「以後可以不要這麼無聊嗎」等回覆，痛批「台南市衛生局螺絲到底有多鬆」，市府應積極處理，而非變相告訴民眾說以後看到類似狀況不要來檢舉。

衛生局科長蔡玲珊表示，「防疫視同作戰」不會只是口號，會再教育同事處理事情的態度，至於來源會去查，只要沒經過查驗輸入會依照食安法開罰。

時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢。記者鄭維真／翻攝
時代力量台南市議員林易瑩今天在議會質詢。記者鄭維真／翻攝

有民眾日前在網路上爆料訂購台灣製肉鬆餅，卻收到大陸製的肉鬆餅。圖／時代力量台南市議員林易瑩提供
有民眾日前在網路上爆料訂購台灣製肉鬆餅，卻收到大陸製的肉鬆餅。圖／時代力量台南市議員林易瑩提供

衛生局 非洲豬瘟

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